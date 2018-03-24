В Латвии разработан план по возвращению эмигрантов

Министерство охраны среды и регионального развития Латвии приступило к реализации проекта поддержки возвращения эмигрантов. В последние десятилетия в стране наблюдается один из самых высоких уровней эмиграции в Евросоюзе

Непосредственно перед распадом СССР в Латвии проживало почти 2,7 миллиона человек, сейчас — 1,9 миллиона, процесс отъезда жителей в поисках достойной работы и заработков продолжается. Власти страны считают эмиграцию одним из самых серьёзных вызовов республике.

В соответствии с проектом реэмиграции, в стране создана сеть из пяти структур так называемых региональных координаторов, которым поручено выяснять пожелания, нужды латвийцев, готовых вернуться на родину, вести поиск работы для них, искать возможности проживания в Латвии.

«Это не просто опрос о потребностях реэмигрантов. Координаторы должны будут поддерживать постоянные контакты с потенциальными реэмигрантами и налаживать личные отношения», — сказала агентству LETA представитель министерства Санта Валюма.