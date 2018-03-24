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В Латвии разработан план по возвращению эмигрантов
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В Латвии разработан план по возвращению эмигрантов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство охраны среды и регионального развития Латвии приступило к реализации проекта поддержки возвращения эмигрантов. В последние десятилетия в стране наблюдается один из самых высоких уровней эмиграции в Евросоюзе.
Непосредственно перед распадом СССР в Латвии проживало почти 2,7 миллиона человек, сейчас — 1,9 миллиона, процесс отъезда жителей в поисках достойной работы и заработков продолжается. Власти страны считают эмиграцию одним из самых серьёзных вызовов республике.
В соответствии с проектом реэмиграции, в стране создана сеть из пяти структур так называемых региональных координаторов, которым поручено выяснять пожелания, нужды латвийцев, готовых вернуться на родину, вести поиск работы для них, искать возможности проживания в Латвии.
«Это не просто опрос о потребностях реэмигрантов. Координаторы должны будут поддерживать постоянные контакты с потенциальными реэмигрантами и налаживать личные отношения», — сказала агентству LETA представитель министерства Санта Валюма.
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