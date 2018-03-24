МИД РФ упрекнул Ригу в недружественных шагах и осложнении отношений 

Принятием поправок в «Закон об образовании» Латвия продолжает осложнять отношения с Россией. Такую оценку дали действия Риги в субботу в российском МИД.
Дипломаты отметили, что поправки, принятые националистическим большинством латвийского Сейма, противоречат декларациям латвийского руководства о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям. Также они противоречат целому рядо международно-правовых актов.
«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», — говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства. В ведомстве выразили надежду, что действия Риги получат объективную оценку со стороны профильных международных структур.
Ранее Сейм принял поправки в «Закон об образовании», которые предполагают перевод школ нацменьшинств на латышский язык, пишет RT.