МИД РФ упрекнул Ригу в недружественных шагах и осложнении отношений

Принятием поправок в «Закон об образовании» Латвия продолжает осложнять отношения с Россией . Такую оценку дали действия Риги в субботу в российском МИД

Дипломаты отметили, что поправки, принятые националистическим большинством латвийского Сейма, противоречат декларациям латвийского руководства о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям. Также они противоречат целому рядо международно-правовых актов.

«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», — говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства. В ведомстве выразили надежду, что действия Риги получат объективную оценку со стороны профильных международных структур.

Ранее Сейм принял поправки в «Закон об образовании», которые предполагают перевод школ нацменьшинств на латышский язык, пишет RT.