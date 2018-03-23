Россия примет ответные меры в защиту памятников русским воинам 

Россия считает возможным предпринять ответные шаги в случае сноса Литвой памятников воинам Красной армии и Русской императорской армии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"В принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации", — уточнил дипломат.
По словам Кожина, судебное разбирательство в отношении надгробий, установленных на могилах воинов Красной, а также Русской императорской армии на Антакальнисском кладбище продолжается до сих пор, окончательное решение пока не вынесено. В этой связи литовская Ассоциация военной истории «Забытые солдаты» рассчитывает не допустить сноса мемориалов.
В Литве после приобретения независимости было перенесено или уничтожено большинство памятников советской эпохи. Литовские власти снесли советские скульптуры на знаменитом Зеленом мосту. Бронзовые скульптуры, олицетворяющие советских солдат, освободивших Вильнюс от фашистов, были отправлены на реставрацию на неопределенный срок.