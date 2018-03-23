Россия примет ответные меры в защиту памятников русским воинам

"В принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации", — уточнил дипломат.

По словам Кожина, судебное разбирательство в отношении надгробий, установленных на могилах воинов Красной, а также Русской императорской армии на Антакальнисском кладбище продолжается до сих пор, окончательное решение пока не вынесено. В этой связи литовская Ассоциация военной истории «Забытые солдаты» рассчитывает не допустить сноса мемориалов.