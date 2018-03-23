Байба Рубеса сохранила должность руководителя RB Rail

Как после заседания совета сообщили его представители, совет поручил правлению улучшить работу и будет наблюдать за тем, как это будет происходить.

Отдельно вопрос об отстранении Б. Рубесы не рассматривался.

Как сообщалось, 1 февраля на собрании акционеров RB Rail литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку Б. Рубесы, а руководитель латвийского акционера RB Rail Eiropas Dzelcela linijas Андрис Линужс воздержался.