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Байба Рубеса сохранила должность руководителя RB Rail
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Байба Рубеса сохранила должность руководителя RB Rail 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как после заседания совета сообщили его представители, совет поручил правлению улучшить работу и будет наблюдать за тем, как это будет происходить.
Отдельно вопрос об отстранении Б. Рубесы не рассматривался.
Как сообщалось, 1 февраля на собрании акционеров RB Rail литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку Б. Рубесы, а руководитель латвийского акционера RB Rail Eiropas Dzelcela linijas Андрис Линужс воздержался.
Ранее премьер-министр Марис Кучинскис подтвердил, что Латвия поддерживает Б. Рубесу.
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