В Музее Мирового океана проходит международное заседание по исключению горячих точек HELCOM

Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии, Швеции, Дании и HELCOM — это аббревиатура Хельсинской комиссии. Горячими точками называют наиболее значимые источники загрязнения. В семинаре участвуют гости из Польши Германии . Спикеры рассказывают о том, как сократить биогенную нагрузку на Балтийское море.

Сегодня в нашем регионе в списке HELCOM находится 9 горячих точек, в том числе нелегальный полигон в посёлке Александра Космодемьянского. Сейчас свалку рекультивируют. Уже в этом году на площадке появятся первые росточки.

— У нас есть очень хорошие шансы, чтобы подать заявку и исключить эти горячие точки из списка HELCOM и, соответственно, поднять экологический имидж Калининградской области в глазах общественности, в том числе и европейцев.