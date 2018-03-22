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В Музее Мирового океана проходит международное заседание по исключению горячих точек HELCOM
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В Музее Мирового океана проходит международное заседание по исключению горячих точек HELCOM 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
HELCOM — это аббревиатура Хельсинской комиссии. Горячими точками называют наиболее значимые источники загрязнения. В семинаре участвуют гости из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Белоруссии, Швеции, Дании и Германии. Спикеры рассказывают о том, как сократить биогенную нагрузку на Балтийское море.
Сегодня в нашем регионе в списке HELCOM находится 9 горячих точек, в том числе нелегальный полигон в посёлке Александра Космодемьянского. Сейчас свалку рекультивируют. Уже в этом году на площадке появятся первые росточки.
Юрий Сериков, сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области:
— У нас есть очень хорошие шансы, чтобы подать заявку и исключить эти горячие точки из списка HELCOM и, соответственно, поднять экологический имидж Калининградской области в глазах общественности, в том числе и европейцев.
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