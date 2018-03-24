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Эксперт прокомментировал сообщение о планах 20 стран Европы выслать российских дипломатов
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Эксперт прокомментировал сообщение о планах 20 стран Европы выслать российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ближайшее время до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. «Ряд стран, очень зависимых от позиции США и Великобритании, могут пойти на подобного рода меры, чтобы придать определённую массовость дипломатическому бойкоту России. Если это сделает Литва, то удивляться, думаю, не будет никто. Если на такой шаг пойдёт Болгария, то аналогично, поскольку она выступает в виде оружейного хаба для американцев. Сделает ли это Германия — у меня возникают большие сомнения, учитывая сотрудничество в области энергоносителей, которое тесно связывает экономики наших стран и настолько выгодно для немецкой стороны», — отметил он.
По словам Безпалько, если европейские государства всё же пойдут на такие меры, то Россия могла бы отреагировать на это зеркально.
«Кроме того, мне кажется, что следует понизить уровень экономического взаимодействия с этими государствами. Практически все страны Европы имеют выгодные для себя торгово-экономические отношения с Россией. Нам нужно тщательно просчитать и предпринять те ограничения, которые будут чувствительны именно для них, но наименее чувствительны для нас», — добавил эксперт.
Ранее британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов. В согласованной кампании могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ещё до девяти других стран.
RT на русском: последние новости
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