Литовский депутат пожаловался в прокуратуру на женщину, обвиняющую его в домогательствах 

В Литве прокуратура начала досудебное расследование на основании заявления депутата сейма Миколаса Маяускаса о клевете на него со стороны обвиняющей его в сексуальных домогательствах женщины.
Маяускас пожаловался, что «во время одной новостной телепрограммы была анонимно распространена не соответствующая действительности и клеветническая информация о нем». Женщина на условиях анонимности рассказала, что инцидент произошёл более 5 лет назад, когда будущий депутат был советником по финансовым вопросам премьер-министра Андрюса Кубилюса.
В последнее время в Литве разразилась целая серия скандалов вокруг известных людей, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Среди обвиняемых в том числе оказался руководитель Русского драматического театра Литвы, режиссёр Йонас Вайткус.