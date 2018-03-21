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В Эстонии столкнулись поезд и микроавтобус
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В Эстонии столкнулись поезд и микроавтобус 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Vladimir Liverts
Поезд и микроавтобус столкнулись в среду на железнодорожном переезде в поселке Сауэ под Таллином, водитель автомобиля доставлен в больницу, сообщил департамент полиции и погранохраны республики.
"По предварительным данным, микроавтобус выехал перед поездом на красный свет светофора у переезда. Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. На момент столкновения в поезде находились семь человек, никто из них не пострадал. Из-за инцидента нарушено движение пассажирских поездов", — говорится в сообщении.
Ранее руководство Эстонской железной дороги (ЭЖД) выразило обеспокоенность участившимися в последнее время столкновениями поездов и автомобилей на железнодорожных переездах, которые не оборудованы шлагбаумами. Так, 20 февраля произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком в районе железнодорожной станции Кулна на севере Эстонии, в результате чего девять человек были доставлены в больницу.
После этого инцидента, руководство ЭЖД приняло решение в течение пяти лет оснастить шлагбаумами 51 железнодорожный переезд. По всей Эстонии имеются 152 железнодорожных переезда, но только 40 из них оборудованы шлагбаумами.
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