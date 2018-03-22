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В Латвии отменили школьное обучение на русском языке
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В Латвии отменили школьное обучение на русском языке 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Украина.ру
Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, который отменяет обучение на русском языке в школах страны. Об этом сообщает Delfi.
За это решение проголосовали 58 депутатов Сейма, 18 выступили против. Поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Теперь законопроект должен одобрить президент страны Раймондс Вейонис, который имеет право вернуть его на доработку.
В январе переход школ Латвии на латышский язык одобрило правительство страны. До этого инициативу поддержала Правящая коалиция Латвии.
Предполагается, что реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021-2022 учебном году. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (с первого по шестой) осуществляется по трем моделям (при этом половина предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-й класс) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й класс) обучение будет вестись исключительно на латышском языке.
Переход к подобной системе будет осуществляться постепенно. В 2019-2020 учебном году 80 процентов обучения на латышском языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в седьмых классах, в 2020-2021 учебном году — в седьмых и восьмых классах. В 2021-2022 учебном году обучение на латышском необходимо будет обеспечить уже на всем заключительном этапе основной школы (с седьмого по девятый классы). В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на латышском языке будут учиться учащиеся десятого и одиннадцатого классов, через год к ним добавятся и двенадцатиклассники.
В мае 2017 года сейм Латвии принял в первом чтении и передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение закона о государственном (латышском) языке до 10 тысяч евро в отдельных случаях, в числе которых необоснованное использование других языков. Авторы поправок заявили, что штрафы поспособствуют росту экономики.
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