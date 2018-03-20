В Латвии «дело Алексеева» назвали попыткой припугнуть русских журналистов

"Полицией безопасности Алексееву присвоен статус подозреваемого по двум статьям уголовного закона Латвии: разжигание национальной розни + незаконное хранение боеприпасов", — цитирует Линдермана Sputnik Латвия.

Теперь Алексеев находится под подпиской о невыезде.

Владимир Линдерман заявил, что давно знает Юрия Алексеева, поэтому он на сто процентов уверен, что дело сфабриковано. «Алексеев выбран мишенью, чтобы как следует пугнуть всех русских журналистов Латвии», — уверен Линдерман.

"Их не интересует имидж. Их интересует прихлопнуть СМИ, которые они считают нелояльными", — добавил он.

По словам Линдермана, ранее у Алексеева был статус «лица, против которого начат уголовный процесс», поскольку полиции не хватало улик. Этот первоначальный статус не предполагает меры пресечения, поэтому Алексееву дали в рождественские каникулы полететь в США

В середине декабря Полиция безопасности провела десятичасовой допрос Юрия Алексеева и предъявила ему обвинение в разжигании розни. Кроме того, при обыске в квартире журналиста были найдены патроны от пистолета Макарова.

По мнению Алексеева, боеприпасы ему подбросили, но сделали это не во время обыска, а намного раньше, чтобы в нужный момент их найти. Обвинения в разжигании межнациональной розни ему предъявили на основании «антилатышских» текстов в интернете, которые Алексеев, по его утверждению, не писал.

Некоторое время назад у журналиста был взломан персональный компьютер. После этого инцидента он обращался к специалистам по компьютерной безопасности, и те пришли к выводу, что взлом был выполнен очень профессионально — либо крупной IT-фирмой, либо спецслужбами.

В прошлом году Алексеев был задержан властями Косова «за причинение вреда имиджу» самопровозглашенной республики.

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