«Псков-747» стартовал с двух побед на турнире в Даугавпилсе 

Юношеская команда ФК «Псков-747» 2002 года рождения под руководством Юрия Баскакова участвует на турнире в Даугавпилсе. Псковичи стартовали с двух побед, сообщает пресс-служба клуба. Сначала наши футболисты обыграли со счётом 3:0 BFC Daugavpils 2003 из Латвии. Голы забивали Роман Степанов, Александр Репин и Александр Коренблюм. Затем псковичи одолели SK Super Nova из Риги со счётом 1:0, гол на счету Александра Коренблюма. Турнир продлится до 18 марта. «Псков-747» сыграет с командами BFC Daugavpils-1 (Латвия), Rēzeknes FA (Латвия), Visagino SC (Литва), Utenos «Utenis» (Литва). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».