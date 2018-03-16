Силы обороны Эстонии распространили фейковую новость о Sputnik

"Мечта о шраме"

Ранее ряд эстонских изданий со ссылкой на данные военное руководство страны сообщило о случае самострела на территории военного городка Таара. Согласно заявлению командования части, несчастный случай произошел из-за небрежного обращения солдата с оружием после полевых учений. Раненному срочнику оказали первую помощь и доставили в больницу.

По утверждению газеты Postimees, военнослужащий сам выстрелил себе в плечо, так как всегда мечтал иметь на теле шрам от пулевого ранения. Эту версию молодой человек якобы сам рассказал врачам, полицейским и своему военному начальству. Однако Sputnik Эстония получил сразу из нескольких источников информацию, отличающуюся от изложенной с подачи руководства части версию.

Чтобы проверить эти сведения, Sputnik Эстония обратился с уточняющими вопросами в Министерство обороны , Силы обороны, 2-ю пехотную бригаду, военную полицию и армейскую медслужбу. В официальном запросе агентство попросило компетентные органы ответить, насколько соответствует действительности полученная информация о том, что в солдата выстрелили при попытке самовольно покинуть часть. Кроме того, Sputnik Эстония просил адресатов уточнить, насколько верны сведения о том, что военнослужащий бежал из части из-за нездоровой психологической атмосферы вокруг русскоязычных солдат, не говорящих по-эстонски.

Беспочвенные обвинения

Пресс-служба Сил обороны Эстонии проигнорировали запрос Sputnik. Вместо этого глава отдела прессы вооруженных сил Арво Йыэсалу разослал свой комментарий по поводу обращения агентства во все эстонские СМИ, кроме самого Sputnik Эстония.

В комментарии майор Йыэсалу обвинил «пропагандистский канал Sputnik» в ведении «очередной кампании с целью спровоцировать раскол между живущими в Эстонии людьми и разжечь межнациональную рознь, как в обществе, так и в Силах обороны». По словам майора, агентство направило вопросы, которые «содержат ложные обвинения и утверждения».

Примечательно, что вопреки собственному утверждению о том, что Sputnik «пытается начать распространение пропагандистской лжи», информацию о возможной дискриминации русских солдат в эстонской армии глава ее пресс-службы распространил сам, разослав по местным СМИ вместе с комментарием и заданные вопросы.

Альтернативная действительность

Йыэсалу утверждает, что «ни одной из утверждений Sputnik не соответствует действительности». В действительности же не имеет под собой оснований утверждение самого военного о том, что агентство что-то утверждало, поскольку в отправленном запросе были лишь вопросы, а не утверждения или обвинения.

Вопреки журналистской этике релиз Йыэсалу оперативно опубликовали эстонские СМИ, в частности, государственный канал ERR и негосударственное издание Postimees. В то же время к моменту публикации обвинений на портале самого Sputnik Эстония не было никакой альтернативной информации о возможных обстоятельствах получения ранения солдатом-срочником. Не было и сведений о возможных проблемах русскоязычных военнослужащих в Куперьяновском батальоне.