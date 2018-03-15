Как власти Литвы ищут в стране «агентов КГБ»

Депутат сейма Литвы Миндаугас Бастис был вынужден отказаться от мандата из-за обвинений в связях с бывшим агентом КГБ. По мнению его политических оппонентов, парламентарий должен был предоставить эту информацию, прежде чем получать допуск к гостайне. Ранее в Литве разгорелся другой скандал: в сотрудничестве с «оккупационным» советским режимом уличили известного литовского актёра Донатаса Баниониса . Его сын собирается покинуть страну из-за начавшейся травли. Однако о собственной работе на КГБ идеологи литовской независимости сегодня предпочитают молчать. Как в прибалтийском государстве задним числом формируется миф о противостоянии Литвы и Советского Союза, разбирался RT. Литовский политик Миндаугас Бастис, обвиняемый в связях с бывшим сотрудником КГБ, отказался от мандата сейма. Это решение было принято им самостоятельно. Как пояснил парламентарий, он не хочет, чтобы из-за него пострадала работа законодательного органа власти, пока оппозиция наживает политический капитал, превращая сейм в цирк.

«По этой причине я принял единственно правильное в данной ситуации решение — с честью уйти из сейма», — цитируют заявление Бастиса местные СМИ.

Дискуссия вокруг «антигосударственной деятельности» члена Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугаса Бастиса началась в 2017 году. Поводом для критики стали неформальные связи парламентария с бывшим сотрудником КГБ, бизнесменом Петром Войенко.

По мнению литовских националистов, депутат должен был предупредить об этом Департамент госбезопасности, прежде чем получить доступ к государственной тайне. В начале 2017 года Бастис был вынужден отказаться от поста вице-спикера сейма, а также приостановить своё членство в СДПЛ из-за разразившегося скандала. Политика также обвинили в том, что он якобы хотел привезти в Литву российские инвестиции и помочь «Росатому» выйти на литовский рынок.

Опасные связи

В апреле 2017 года Департамент госбезопасности представил комитету по национальной безопасности и обороне сейма Литвы материалы о попытках представителей российской атомной корпорации сблизиться с руководством литовской Социал-демократической партии. В декабре 2017 года Конституционный суд Литвы признал Бастиса виновным в нарушении депутатской присяги и Конституции. 13 марта 2018 года в сейме состоялось голосование: сторонники лишения Бастиса депутатского мандата набрали 72 голоса, против этой меры высказался 21 депутат, ещё 24 воздержались. По литовским законам для импичмента парламентария необходимо 85 депутатских голосов.

Результаты голосования разочаровали президента Литвы Далю Грибаускайте , которая назвала состоявшееся голосование «игнорированием интересов национальной безопасности» и «позорной дискредитацией» сейма.

14 марта ряд депутатов от оппозиционных партий призвали переизбрать законодательное собрание Литвы: парламентарии от правящей коалиции Союза крестьян и зелёных Литвы и Социал-демократической партии якобы пытались повлиять на исход голосования по вопросу импичмента Бастиса, лишившись тем самым доверия. Представители парламентской оппозиции даже начали организацию протестного митинга — мероприятие было намечено на 15 марта.

«Наша цель — не выбить окна, мы придём не с вилами, а с флагами, это один из важнейших акцентов», — цитируют литовские СМИ заявление организаторов митинга.

Стоит отметить, что Бастиса обвиняют лишь в общении с бывшим сотрудником КГБ — сам политик не имел в прошлом связей со спецслужбами. Но даже это спровоцировало серьёзный политический скандал.

Люстрации по-литовски

Напомним, после выхода Литвы из состава СССР в стране были организованы гонения на бывших сотрудников органов госбезопасности , которые в одночасье стали врагами литовского государства. Таким людям было запрещено занимать ряд государственных постов, а особенно бескомпромиссные националисты требовали распространить эти ограничения и на резервистов КГБ.

Скандал разразился после публикации списка бывших резервистов: в нём оказалось немало действующих высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Литвы Антанаса Валениса и руководителя литовского Департамента госбезопасности Арвидаса Поцюса.

Однако эти выводы не останавливают официальный Вильнюс . Единственное исключение сделано для тех граждан, которые сами признаются в сотрудничестве с КГБ. В этом случае власти обещают не обнародовать «компрометирующую» информацию и не ограничивать трудоустройство в госструктуры. По некоторым оценкам, такие признания сделали порядка 1,5 тыс. литовцев.

В 2012 году Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) начал публиковать сведения о деятельности КГБ в Литве. К 2017 году организация разместила на своём сайте более 5 тыс. архивных документов. Особый резонанс произвела публикация журнала регистрации личных дел сотрудников КГБ.

«В журнале, который начал заполняться в 1987 году, представлены данные об агентах, информаторах и других тайных сотрудниках КГБ, завербованных в различные периоды с 1940 по 1979 год», — говорится на сайте ЦИГРЖЛ.

5 января 2018 года Центр завершил публикацию материалов журнала КГБ, уточнив, что до сих пор неизвестно, «по какому принципу и с какой целью составлен этот журнал». На сайте ЦИГРЖЛ сообщается, что некоторые из фигурантов списка могли согласиться на сотрудничество «только с целью вырваться из лап чекистов», а других могли вписать в секретный журнал, чтобы скомпрометировать либо же в оперативных целях. В целом ЦИГРЖЛ призывает относиться к представленному списку критически.

Бронюс и Дедуля

Тем не менее информация о возможных связях с КГБ сегодня может стать в Литве поводом для травли. После того как сведения о сотрудничестве знаменитого литовского актёра Донатаса Баниониса с Комитетом госбезопасности были обнародованы, жизнь его сына в Литве стала невыносимой.

«Не понимаю, что происходит, но понимаю, что необходимо собирать чемоданы и бежать из этой страны, потому что страшно. Мне уже действительно очень страшно», — цитирует Delfi.lt Раймундаса Баниониса

Напомним, Донатас Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет, а в 2018-м выяснилось, что в молодости он сотрудничал с КГБ, устанавливая контакты с литовцами, проживающими в США , во время своих зарубежных поездок. На спецслужбы артист работал под кодовым именем Бронюс.

Кроме того, в сотрудничестве с КГБ был уличён известный литовский дирижёр Саулюс Сондецкис . Впрочем, его «работа» заключалась только в том, что он уговаривал собственного отца — эмигранта прекратить антисоветскую деятельность и посетить Литву. Сондецкис скончался в 2016 году в возрасте 88 лет.

Более тесные отношения могли связывать с КГБ одного из «отцов» литовской независимости — бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса . Влиятельный политик известен антисоветскими и антироссийскими высказываниями.

Например, по его мнению, сама Литовская Советская Социалистическая Республика была незаконным образованием и сегодня власти Литвы должны «покарать всех военных преступников», расширив трактовку «коммунистического геноцида».

Однако, по некоторым данным, сам Ландсбергис в своё время активно сотрудничал с КГБ — и не под нажимом, а по собственной инициативе. Об этом в 1997 году рассказали на допросе четверо бывших сотрудников КГБ, протоколы были опубликованы в ведущих литовских газетах Respublika и Lietuvos rytas. В них говорится, что Ландсбергис работал под кличкой Дедуля. Предположительно, он доносил на «неблагонадёжных» студентов и педагогов, когда преподавал в Вильнюсском педагогическом университете.

После того как в январе 2018 года Банионис и Сондецкис в Литве получили ярлык «агентов КГБ», экс-министр иностранных дел Литвы Повилас Гилис потребовал, чтобы Центр исследования геноцида рассказал правду и об идеологе националистов Витаутасе Ландсбергисе.

«Если уж вы начали очищать Литву, очищайте дальше», — написал дипломат в своём Facebook.

«Опасный инструмент»

Следует отметить, что ранее в прессе появлялись аналогичные обвинения и в отношении действующего президента Литовской Республики Дали Грибаускайте.

«Если уж и составлять такие списки, то во главе их должна стоять фамилия президента Литвы, — заявил в интервью RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов . — Известно, что Грибаускайте во время своей комсомольской юности и учёбы в Ленинграде активно сотрудничала с Большим домом на Литейной. Идеологам сегодняшней Литвы в вопросе люстраций следовало бы начать с себя — это было бы по крайней мере последовательно».

По мнению Мартынова, нет ничего удивительного в том, что многие литовские партийные деятели, а также представители творческой и научной интеллигенции сотрудничали в своё время со спецслужбами: Прибалтика была «витриной» СССР.

«В советское время литовская научно-творческая интеллигенция находилась под серьёзным контролем советских спецслужб. Однако, как бы ни пытались эти люди представить сегодня это сотрудничество «борьбой в тылу врага», в действительности они с удовольствием и небескорыстно участвовали в этой системе — тогда всех всё устраивало», — считает эксперт.

На тот момент эти люди действовали законно, сотрудничая с собственной разведкой. Однако сегодня из политических соображений история искажается: общество убеждают в том, что Литва сопротивлялась советской власти на протяжении всех лет пребывания в составе СССР, а Комитет госбезопасности был «оккупационной» спецслужбой.

Как отметил в интервью RT главный редактор портала RuBaltic.ru, научный сотрудник кафедры истории стран ближнего зарубежья МГУ Сергей Рекеда, негласная идеология литовского государства строится сегодня на отрицании советского прошлого, которое теперь называют периодом «советской оккупации».

«В рамках этой идеологии ведётся борьба с «коллаборационистами» — в действительности обычными людьми, которые были встроены в советскую систему, просто жили и работали в то время. Речь в том числе идёт о высших должностных лицах современной Литвы. Очень многие представители нынешней литовской власти были связаны с советскими государственными органами или непосредственно с КГБ, и Даля Грибаускайте в этом отношении не исключение. Обвинения в коллаборационизме — это очень опасный инструмент, который может обернуться и против власти. Именно по этой причине советские архивы открываются только частично, о полном раскрытии сведений речи не идёт», — подвёл итог Рекеда.