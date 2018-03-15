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Джано и Кверквелия вызваны в сборную Грузии на товарищеские матчи
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Джано и Кверквелия вызваны в сборную Грузии на товарищеские матчи 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Тренерский штаб сборной Грузии во главе с Владимиром Вайссом огласил заявку из 23 игроков на товарищеские матчи против Литвы (24 марта) и Эстонии (27 марта). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии. Обе встречи команда Грузии проведет дома.
В состав сборной, среди прочих, вошли пять игроков российской премьер-лиги. Это вратарь «Анжи» Георгий Лория, защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, защитник «Уфы» Джемал Табидзе, защитник «СКА-Хабаровск» Георгий Наваловский и полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе.
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