Янис Урбанович призвал руководство Латвии последовать примеру Южной Кореи

Глава парламентской фракции партии Нила Ушакова «Согласие» не без сарказма напоминает, что уже долгое время латвийские вороны «занимаются запугиванием общества: придёт некто с востока, нападёт, будет мучить и оккупировать. Поэтому нужны военные силы НАТО, так как честным словом в случае несчастья отбиться не удастся». Это, разумеется, неуважение к западным союзникам, которые здесь гарантируют безопасность ЛР, уточняет политик. Однако, по его мнению, оказывается, что этого неуважения недостаточно — сейчас есть новая причина: стране стало необходимо больше заложников.

Урбанович выразил сомнение в правильности такой позиции правящей элиты. Он полагает, что «если, не дай Бог, просьбы местных политиков реализуются, тогда чем больше здесь будет военной техники и людей — тем больше воронок от ракет» на латвийской земле может остаться.

Местным «воронам», полагает Урбанович надо изучить опыт Кореи. В Сеуле «нет сомнений, что союзники помогут, если сосед Ким в самом деле будет угрожать государству. Однако, принимая во внимание разногласия Трампа и Ким Чен Ына, южные корейцы потребовали начать активную дипломатию». Ведь любой в Южной Корее сегодня понимает: если НАТО и Северная Корея будут воевать, плохо станет не только Северу, но и Югу. Война — это трагедия, которая несёт неизбежные жертвы. Поэтому дипломатический диалог с Севером Сеул начал ещё до Олимпиады. И появились его первые плоды — лидеры Кореи и США договорились о встрече.