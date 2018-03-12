Рядом с эстонским Тарту планируется строитльство крупнейшего в странах Балтии деревообрабатывающего завода (ЦБК), об этом сообщает эстонский «Спутник». Как пишет колумнист издания Борис Григорьев, вокруг проекта возникли жаркие споры среди общественности, политиков и экологов. Несмотря на противостояние местных властей города Тарту, исследования о влиянии нового ЦБК на окружающую среду будут произведены, об этом заявил премьер-министр Юри Ратас. Эстонские экологи уже заявили, что потенциально ЦБК может повысить градус воды в реке Эмайыги и Чудском озере, что может привести к их зарастанию и гибели рыбы. Ещё один аргумент противников ЦБК — это массовые вырубки лесов. Отметим, по предварительным расчётам инвестиции в ЦБК составят порядка одного миллиарда евро. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».