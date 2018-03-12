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Мэрия Вильнюса не гнушается подзаработать на собственной истории
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Мэрия Вильнюса не гнушается подзаработать на собственной истории 

Вести Калининград 12 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Чиновники литовской столицы намерены сдать в аренду знаменитые скульптуры с Зелёного моста, демонтированные три года назад.
Вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас заявил: «По сути, это аренда скульптур, они будут выставлены там, где укажет тот, кто представит наилучшее предложение». Речь идёт о четырех композициях, изображающих солдат, рабочих, крестьян и студентов, которые были установлены в Вильнюсе в 1952 году.
Ключевая скульптура называется «На страже мира» и изображает двух советских воинов с Красным знаменем — освободителей Литовской республики от немецко-фашистских захватчиков.
«То, что сейчас может произойти в Вильнюсе, это полное кощунство, потому что фактически выставлена на продажу память. При этом, я хочу заметить, что эта память, эта история не Советского Союза, не России, это, прежде всего, история самих литовцев. То есть сами литовцы, сами себя по большому счёту продают. Кем после этого они останутся? Нацией? Навряд ли», — прокомментировал ситуацию Максим Рева, защитник «Бронзового солдата» в Эстонии.
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