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Литва начала восстановление разобранных ж/д путей в Латвию
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Литва начала восстановление разобранных ж/д путей в Латвию 

РЖД-Партнер 12 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что объявила конкурсы на проведение ремонтных работ на разных участках ж/д путей по всей Литве, в их число включены и работы на участке путей в Реньге. Восстановить участок планируется к концу 2019 года.
Ранее было подсчитано, что восстановление путей обойдется примерно в 20 млн евро, однако сейчас, как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, его стоимость может составить 10 млн евро.
"Работы по восстановлению участка в Реньге по сути уже начались. Мы надеемся, что этот шаг позволит активизировать сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — Orlen Lietuva и коллегами в Латвии", — сказал гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.
Участок путей в Реньге был разобран в 2008 году. Назначенный Еврокомиссией в прошлом году штраф в размере 27,87 млн евро Lietuvos gelezinkeliai уплатила в начале января, а в декабре прошлого года компания подала жалобу на Еврокомиссию в Суд общей юрисдикции Евросоюза в Люксембурге.
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