Литва начала восстановление разобранных ж/д путей в Латвию

Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что объявила конкурсы на проведение ремонтных работ на разных участках ж/д путей по всей Литве , в их число включены и работы на участке путей в Реньге. Восстановить участок планируется к концу 2019 года.

Ранее было подсчитано, что восстановление путей обойдется примерно в 20 млн евро, однако сейчас, как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, его стоимость может составить 10 млн евро.

"Работы по восстановлению участка в Реньге по сути уже начались. Мы надеемся, что этот шаг позволит активизировать сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — Orlen Lietuva и коллегами в Латвии ", — сказал гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.