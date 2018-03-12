В проектировании Rail Baltica должно быть ответственное управление

Как сообщили агентству ЛETA в бюро премьера, участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, энергетикой и транспортом, а также многолетним бюджетом ЕС на следующий период. Премьеры стран Балтии обсудили и проект Rail Baltica. Кучинскис сообщил, что в Латвии закончилась международная закупка на проектирование центрального железнодорожного вокзала и связанной инфраструктуры в аэропорту «Рига», и в марте с победителем конкурса будет подписан первый договор о проектировании инфраструктуры «Rail Baltica»в Латвии. Совместное предприятие стран Балтии «RB Rail» объявило закупку на проектирование трассы в Латвии, Литве Эстонии . Кучинскис отметил соблюдение принципа хорошего управления этим проектом. При обсуждении вопросов безопасности он отметил необходимость единства балтийских государств и совместного продолжения работы по укреплению обороны. Что касается энергетики и транспорта, Кучинскис подчеркнул важность синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы. Участники встречи отметили необходимость дальнейшего тщательного технико-экономического изучения влияния этой синхронизации. Кучинскис выразил удовлетворение тем, что операторы систем передач балтийских стран и Польши достигли договоренности о проведении такого изучения, и в мае ожидаются его результаты. Латвийский премьер подчеркнул также необходимость продолжать начатую работу по созданию регионального рынка природного газа. Обсуждая многолетний бюджет ЕС, премьеры балтийских стран отметили необходимость по возможности скорого его принятия.