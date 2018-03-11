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В Вильнюсе прошел марш под лозунгом «Литва — для литовцев»
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В Вильнюсе прошел марш под лозунгом «Литва — для литовцев» 

Вести.Ru 11 марта 2018
Шествие под лозунгом "Литва — для литовцев" провели в Вильнюсе национал-патриоты, в акции приняли участие около тысячи человек, они скандировали лозунги и пели патриотические песни.
Горожане кричали альтернативное «Литва для всех».
Происшествий не было, передает ТАСС.
Шествия проводятся с 2000 года, с 2009 года — по согласованию с властями. Факельное шествие честь 100-летия независимости Литвы 16 февраля власти национал-патриотам не согласовали, но несколько сотен человек все равно собрались.
11 марта Литва отмечает восстановление независимости. В 1990 году депутаты парламента проголосовали за выход республики из состава СССР.
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