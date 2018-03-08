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В Латвии предложили официально отмечать день легионера СС
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В Латвии предложили официально отмечать день легионера СС 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Лидер партии «Все — Латвии», входящей в состав правительства страны, Райвис Дзинтарс предложил отмечать так называемый день легионеров Ваффен СС, как официальный день памяти латышских воинов. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы не должны стыдиться чествовать борцов за свободу Латвии", — сказал Дзинтарс.
Он также подчеркнул, что эту «несправедливость» нужно устранить, внеся соответствующие поправки в закон «О праздничных, памятных и отмечаемых днях».
Депутат добавил, что поправки будут поданы на рассмотрение в ближайшие дни.
В конце декабря 2017 года Сейм Латвии уравнял советских и нацистских ветеранов.
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