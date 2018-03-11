Премьер-министр Латвии договорился о назначении исполняющего обязанности главы СГД

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис обсудил с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой смерть генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле и они договорились о назначении исполняющего обязанности главы ведомства.

Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя министра финансов, исполняющий обязанности гендиректора СГД может быть назначен 12 марта, когда предусмотрена встреча министра финансов с руководством СГД.

Ранее стало известно, что генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле обнаружена мёртвой по месту жительства.