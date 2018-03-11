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Премьер-министр Латвии договорился о назначении исполняющего обязанности главы СГД
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Умер Александр Павловский

Премьер-министр Латвии договорился о назначении исполняющего обязанности главы СГД 

RT на русском 11 марта 2018
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис обсудил с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой смерть генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле и они договорились о назначении исполняющего обязанности главы ведомства.
Об этом сообщает Delfi.
По словам представителя министра финансов, исполняющий обязанности гендиректора СГД может быть назначен 12 марта, когда предусмотрена встреча министра финансов с руководством СГД.
Ранее стало известно, что генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле обнаружена мёртвой по месту жительства.
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