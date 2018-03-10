Как антироссийская риторика расколола общество в Прибалтийских странах

В мае Эстония проведёт самые масштабные военные учения за всю историю независимого государства. В Таллине подчёркивают, что манёвры направлены на то, чтобы противостоять «агрессии России ». Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что активная антироссийская риторика так и не достигла своей цели — большинство жителей Прибалтики не подвержены русофобским настроениям и поддерживают идею возобновления конструктивных отношений с восточным соседом. О социальных противоречиях в регионе — в материале RT. Приграничная активность

Великобритании, Грузии, Франции, Украины, Эстония готовится к самым масштабным военным учениям за всю историю своей независимости, то есть за последние сто лет. Об этом сообщил Генштаб прибалтийского государства. В манёврах под названием Siil («Ёж») примут участие порядка 13 тысяч военнослужащих. Учения, к которым присоединятся военные США Германии и других стран, начнутся 2 мая и продлятся 12 дней. Все манёвры пройдут преимущественно на юге и юго-востоке Эстонии.

Эстонские военные вернулись с предыдущей учебной «сессии» меньше месяца назад — манёвры Talvelaager-2018 («Зимний лагерь — 2018») завершились 13 февраля, продлившись 10 дней. В них также участвовали военные и техника из других стран — членов НАТО . В первую очередь речь идёт о военнослужащих из размещённого в Эстонии международного батальона военно-политического альянса. Такие ротационные формирования появились в странах Прибалтики и Польше в 2016 году.

Решение разместить в регионе военный контингент блок принял якобы для защиты от «российской агрессии». При этом эксперты говорят, что реальная численность батальонов НАТО может на порядок отличаться от заявленной. К тому же альянс активно развивает военную инфраструктуру для продвижения войск к западным границам России.

Как отметил ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин , Вашингтон формирует в Европе материально-технические резервы для того, чтобы Старый Свет был готов принять 300-тысячную группировку ВС США.

Причём эти приготовления альянс начал задолго до конфликта на Украине. Однако именно украинские события способствовали усилению русофобской политики в Европе, в первую очередь речь идёт о странах Прибалтики и Скандинавского полуострова, говорят политологи.

Помимо Украины, особый интерес для НАТО представляют страны Прибалтики, особенно в качестве удобного плацдарма для возможного наступления на Россию. Например, учения «Зимний лагерь — 2018» прошли всего в 80 километрах от российской границы, в окрестностях эстонского города Тапа. Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон, британские военные прибыли в Эстонию, чтобы продемонстрировать готовность альянса противостоять «российской агрессии».

«Эта угроза реальна, и она уже у нас на пороге. Мы не должны недооценивать ущерб, который способна нанести Россия», — сказал Вильямсон.

«Фронт информационной войны»

Лондонской риторике вторят власти Эстонии, демонизируя Россию в глазах местного населения. Как заявил 7 марта глава МИД Эстонии Свен Миксер в ходе визита в США, Россия «расширила фронт своей информационной войны».

«Важно, чтобы всё общество знало об опасности и было готово распознавать ложную информацию», — подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Также Миксер призвал страны НАТО увеличивать свои оборонные расходы для сдерживания России, которая «нарушила общепринятые принципы международного права».

Ещё более жёсткие выпады в адрес России можно регулярно наблюдать со стороны президента соседней Литвы Дали Грибаускайте. Политик неоднократно заявляла об опасности для Прибалтики, которая якобы исходит от России. Выступая в сентябре прошлого года на Генассамблее ООН , Грибаускайте сообщила, что российско-белорусские учения «Запад-2017» были направлены на запугивание соседних стран.

«Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО», — подчеркнула литовский президент.

Глава Литовской Республики считает, что Москва отрабатывает «агрессивные сценарии» против соседей.

Латвии русофобские настроения политической элиты выразились в гонениях на местное русскоязычное население. 8 марта 2018 года латвийский Сейм проголосовал во втором чтении за ликвидацию билингвального образования в стране — школы, в которых прежде часть предметов преподавалась на русском языке, будут вынуждены полностью перейти на латышский к 2020 году. Инициатива исходит от местного министерства образования . Закон вступит в силу после того, как пройдёт третье чтение в Сейме и будет подписан президентом.

Попали в немилость русскоязычные школы и в Литве, хотя русским языком в стране владеют не только этнические русские, но и литовцы. Однако власти всё равно видят в преподавании русского языка «угрозу».

«Школы нацменьшинств в Литве остаются плодородной почвой для проектирования российского влияния, которое может серьёзно навредить национальной безопасности Литвы», — говорится в отчёте Департамента госбезопасности за 2015 год.

По мнению старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, антироссийская пропаганда в Прибалтике достигла своего пика, общество готовят к войне.

«У стран НАТО уже подготовлены модели развязывания конфликта с Россией именно на прибалтийской территории. Ненависть к России разжигается в регионе совершенно искусственно, исходя из политических целей США», — отметил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

«Военные учения НАТО проходят в Прибалтике практически ежемесячно: их более 12 в год, — подчеркнул Межевич в беседе с RT. — Учитывая, что предстоящие в мае масштабные учения встроены в систему учений всего блока НАТО на балтийском и на арктическом направлении, это выглядит достаточно серьёзно. Говорить об этих приготовлениях в пренебрежительном тоне уже не приходится: географическое положение стран Прибалтики таково, что относительно небольшие силы могут создать гигантскую угрозу для Российской Федерации».

В то же время, как рассказал в интервью RT президент Ассоциации граждан России Сергей Резник , постоянно проживающий в Литве, пропаганда не достигает поставленной цели: несмотря на все усилия политической верхушки, население не очень-то верит в «российскую угрозу».

«Среди простых литовцев враждебного отношения к России нет, большинство не верит, что русские танки пойдут в Прибалтику, некоторые, особенно в провинции, и вовсе вспоминают советские годы с ностальгией», — отметил эксперт.

Пушки вместо масла

По данным опроса, проведённого в 2016 году по заказу Эстонского бюро евродепутата Яны Тоом (Центристская партия Эстонии), выяснилось, что около 65% эстонцев считают, что знать русский язык полезно. И, по словам самого депутата, речь в данном случае идёт не только о стремлении использовать знание языка в практических целях, но и об интересе к русской культуре.

В целом в стране превалируют миролюбивые настроения: эстонцы хотели бы продолжать сотрудничество с Россией без ущерба для отношений с Евросоюзом . Нагнетание военной истерии нравится далеко не всем. Как показал прошлогодний опрос компании Saar Poll, порядка 41% жителей страны опасаются, что переброска натовских подразделений на эстонскую территорию только повысит вероятность конфликта с Россией.

Однако компания Turu Uuringute AS, проводившая опрос по заказу Министерства обороны Эстонии, получила совершенно иные результаты: присутствие контингента НАТО на территории Эстонии якобы поддерживают 60% жителей страны.

Недавно в Эстонии разгорелся скандал: в одной из военных частей солдатам предложили исполнить «Песню лесных братьев» — националистических формирований, действовавших в Прибалтике в годы Второй мировой войны. Эта инициатива возмутила российских военнослужащих и удивила эстонцев, родственники солдат пожаловались правозащитникам.

Похожие настроения отмечаются и в соседних странах. Например, порядка 52% жителей Литвы настроены на сближение с Россией, такие данные были получены в результате опроса, проведённого компанией RAIT. Итоги исследования были опубликованы в начале февраля этого года. А сам опрос был проведён после того, как премьер-министр страны Саулюс Сквернялис предложил возобновить работу российско-литовской межправительственной комиссии. Против этой инициативы выступили 26% респондентов, а 22% опрошенных предпочли вообще воздержаться от ответа.

Аналогичные тенденции можно проследить и в Латвии. Опрос «Оценка санкций и НАТО жителями Латвии», проведённый в прошлом году центром социологических и маркетинговых исследований SKDS по заказу бюро латвийского европарламентария Андрея Мамыкина , показал, что 59% жителей страны не одобряют продление санкций ЕС против России, при этом более половины респондентов довольны отношениями, которые сложились у Риги с Евросоюзом.

«Когда простые эстонцы получают через систему электронного оповещения призывы готовиться к войне, создавать запасы продуктов, когда людей обучают тактике партизанской войны, это всё вызывает большое раздражение, — считает Межевич. — Ведь пока в стране растут цены, государство тратит большие средства на вооружение. В Эстонии доходная часть бюджета порядка €10 млрд, из них на военные расходы будет тратиться едва ли не €600 млн, что приближает страну по этому показателю страну к КНДР».

Нашли виноватых

Следует отметить, что, превратив свои страны в военный плацдарм для атаки на Россию, власти Прибалтийских республик время от времени на словах всё же пытаются смягчить свою позицию.

Так, как заявила в декабре прошлого года Даля Грибаускайте , хотя отношения с Россией надолго «останутся сложными», с ней всё же следует не воевать, а сотрудничать. Политик добавила, что «в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам».

С похожим заявлением в феврале выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд . В своей торжественной речи, приуроченной к празднованию столетия республики, президент заявила, что Россия — «сложный сосед».

«Но он не остаётся без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — добавила Кальюлайд.

Говоря о причинах диссонанса между настроениями большинства и тактикой политической верхушки, эксперты предлагают обратиться к началу 1990-х. Как отметил Резник, ещё тогда многие прибалтийские СМИ оказались под контролем националистов, и это до сих пор даёт о себе знать.

Когда Прибалтийские республики отделялись от СССР, планировалось, что они сохранят выгодные торгово-экономические отношения с Россией, будут развивать сотрудничество, напомнил Межевич.