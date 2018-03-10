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Латвийская полиция нашла мертвой главу налоговой службы страны
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Латвийская полиция нашла мертвой главу налоговой службы страны 

Деловая газета «Взгляд» 10 марта 2018
Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле обнаружена в своем доме в субботу без признаков жизни, говорится в сообщении полиции.
«Тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.
Должность гендиректора СГД Илзе Цируле заняла 14 ноября 2016 года. Илзе Цируле было 53 года. Она была замужем, у нее остались двое детей.
Премьер Марис Кучинскис в ходе разговора с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой договорились назначить и.о.руководителя службы.
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