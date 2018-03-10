Латвийская полиция нашла мертвой главу налоговой службы страны

Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле обнаружена в своем доме в субботу без признаков жизни, говорится в сообщении полиции.

«Тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Должность гендиректора СГД Илзе Цируле заняла 14 ноября 2016 года. Илзе Цируле было 53 года. Она была замужем, у нее остались двое детей.