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В Латвии протестировали новый американский радиолокатор
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В Латвии протестировали новый американский радиолокатор 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Sputnik / Сергей Мелконов
Вооруженные силы Латвии провели пробный тест американского радиолокатора TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством, сообщают латвийские военные.
Поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.
"Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире", — цитирует пресс-служба военных слова министра обороны страны Раймонда Бергманиса.
Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Договор на поставку трех таких радаров был подписан в октябре 2015 года между тогдашним министром обороны Латвии Раймондом Вейонисом и вице-президентом Lockheed Martin Radar Surveillance Systems Грегом Лариони.
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