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предложение объявить в стране православное Рождество выходным днём принято в первом чтении
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Умер Александр Павловский

предложение объявить в стране православное Рождество выходным днём принято в первом чтении 

Псковская губерния 9 марта 2018
Парламент Латвии проголосовал в первом чтении за предложение объявить в стране православное Рождество выходным днём несмотря на то, что ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала данный законопроект, об этом сообщает эстонский «Спутник». 8 марта за законопроект проголосовали 35 членов Сейма, против — 21, семь парламентариев воздержались, 14 в голосовании не участвовали. Чтобы законопроект стал законом, Сейм должен одобрить еще в двух чтениях, после чего требуется утверждение со стороны президента страны. Законопроект о православном Рождестве был разработан членами парламентской фракции оппозиционной партии «Согласие» Борисом Цилевичем, Игорем Зуевым и Владимиром Никоновым. Предложения и законопроекты о признании православного Рождества выходным днем подавались в латвийский Сейм начиная с 2003 года, однако были отклонены. Из двух миллионов человек, проживающих в Латвии, более 400 тысяч являются православными и старообрядцами. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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