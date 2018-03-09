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В Вильнюсе пройдет саммит женщин-политических лидеров
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В Вильнюсе пройдет саммит женщин-политических лидеров 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте, являющаяся председателем Совета женщин-мировых лидеров, выдвинула инициативу провести в Вильнюсе с 6 по 8 июня ежегодный саммит женщин-политических лидеров, сообщает пресс-служба президентского дворца.
"Конференция состоится под патронатом президента Литвы. В мероприятии, которое пройдет в июне в литовском сейме, примут участие женщины-политики со всего мира, где вместе с представителями деловых кругов, академического сообщества и гражданского общества обсудят способы расширения участия женщин в политике, обеспечения равных возможностей в экономической сфере и искоренения насилия против женщин", — отмечает пресс-служба.
По данным президентского дворца, в июне в Литву прибудут президенты Хорватии и Мальты, премьер-министр Исландии и другие действующие и бывшие главы государств, которых объединяет членство в Совете женщин-мировых лидеров.
Саммит женщин-политических лидеров в Вильнюсе станет седьмым по счету, форум проводится в разных странах ежегодно.
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