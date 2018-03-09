Глава контрразведки Латвии рассказал о «тихих депортациях» в Россию

"Основная задача бюро (бюро по защите Сатверсме — "Газета.Ru" ) — разведка и контрразведка, но не всегда в этой гонке служб безопасности можно говорить о начале уголовного преследования. Существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. В таких случаях привлекаются дипломатические службы, возможно, происходит обмен нотами между министерствами стран, но это невидимая работа", — сказал Майзитис.

Он не уточнил, сколько таких депортаций совершило ведомство, однако отметил, что в основном выдворения производятся в Россию. Майзитис отметил, что он не может привести никаких точных данных, так как «этого не делает ни одно государство».

Рассказывая о причинах депортаций, чиновник подчеркнул, что чаще всего они происходит в ситуациях, которые близки к уголовно наказуемым деяниям.

Ранее сообщалось, что в Латвии предложили официально отмечать день легионера СС.