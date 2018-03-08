Эстонские депутаты потребовали от преемьера объяснить «пророссийскую политику»

Эстонская Партия реформ направила премьер-министру страны, лидеру Центристской партии Юри Ратасу запрос, потребовав объяснить «пророссийскую политику правительства».

Центристская партия долгое время считалась в местных СМИ «пророссийской» из-за позиции её создателя и лидера Эдгара Сависаара , выступавшего за добрососедские отношения с Россией

Из-за этого политическую организацию не рассматривали в качестве возможного партнёра в правящей коалиции, несмотря на успешное участие в парламентских выборах.

В 2016 году Эдгара Сависаара сместили с поста председателя партии, его место занял экс-мэр Таллина Юри Ратас, который сразу получил пост главы правительства, а партию перестали рассматривать как «пророссийскую».

Политическая организация сскорректировала позицию, но мнению её партнёров по коалиции, этого недостаточно. Особое возмущение в Партии реформ вызвала встреча в октябре прошлого года видного деятеля Центристской партии, вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким , прибывшим в эстонскую столицу.

«На протяжении многих лет мы поддерживаем связи с Санкт-Петербургом , хотелось бы укрепить муниципальные связи и с Москвой , — сказал Кылварт. — Сегодня нам удалось обозначить точки соприкосновения в системе образования детей с особыми потребностями — сфере, требующей внимания как в России, так и в Эстонии . Также зашла речь и о совместных проектах, которые хотелось бы реализовать в ближайшее время».

Эту встречу в Партии реформ расценили как попытку «Эстонии намеренно или ненамеренно протолкнуться в сферу влияния Кремля».