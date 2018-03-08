Ещё
Эстонские депутаты потребовали от преемьера объяснить «пророссийскую политику»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

Эстонские депутаты потребовали от преемьера объяснить «пророссийскую политику» 

Парламентская газета 8 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Эстонская Партия реформ направила премьер-министру страны, лидеру Центристской партии Юри Ратасу запрос, потребовав объяснить «пророссийскую политику правительства».
Центристская партия долгое время считалась в местных СМИ «пророссийской» из-за позиции её создателя и лидера Эдгара Сависаара, выступавшего за добрососедские отношения с Россией.
Из-за этого политическую организацию не рассматривали в качестве возможного партнёра в правящей коалиции, несмотря на успешное участие в парламентских выборах.
В 2016 году Эдгара Сависаара сместили с поста председателя партии, его место занял экс-мэр Таллина Юри Ратас, который сразу получил пост главы правительства, а партию перестали рассматривать как «пророссийскую».
Политическая организация сскорректировала позицию, но мнению её партнёров по коалиции, этого недостаточно. Особое возмущение в Партии реформ вызвала встреча в октябре прошлого года видного деятеля Центристской партии, вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, прибывшим в эстонскую столицу.
«На протяжении многих лет мы поддерживаем связи с Санкт-Петербургом, хотелось бы укрепить муниципальные связи и с Москвой, — сказал Кылварт. — Сегодня нам удалось обозначить точки соприкосновения в системе образования детей с особыми потребностями — сфере, требующей внимания как в России, так и в Эстонии. Также зашла речь и о совместных проектах, которые хотелось бы реализовать в ближайшее время».
Эту встречу в Партии реформ расценили как попытку «Эстонии намеренно или ненамеренно протолкнуться в сферу влияния Кремля».
Парламентская газета: последние новости
Прибалтийские премьеры защищают Польшу от Евросоюза Брат президента Эстонии осудил выпад Партии реформ в адрес центристов Сейм Литвы может повысить зарплаты сотрудников спецслужб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму175
Мясорубка в Гудаури22
В ООН сорвали выступление России265
Третья мировая война наступила для Климкина85
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям197
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение