Депутат сейма Литвы, обвинённый в сексуальном домогательстве, пожалуется в прокуратуру

Депутат оппозиционной фракции консерваторов Сейма Литвы , председатель парламентской Комиссии по предупреждению самоубийств и насилия Миколас Маяускас, обвинённый в сексуальных домогательствах, обратится в прокуратуру с просьбой расследовать клевету.

Об этом политик заявил в специальном пресс-релизе. Ранее обвинения в его адрес выдвинула девушка, утверждающая, что пять лет назад подверглась домогательствам со стороны депутата.

Маяускас опроверг обвинение, однако посчитал нужным приостановить членство в партии консерваторов до тех пор, «пока не будут развеяны все сомнения».

В последнее время в Литве отмечается серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами.

В подобных действиях, которые якобы имели место от пяти до десяти лет назад, обвиняют различных политиков, деятелей культуры и искусства. Некоторые из них уже были вынуждены уволиться с работы или оставить государственную службу.

Однако Маяускас твёрдо решил доказать свою невиновность и призывал «говорить всех, кто чувствует себя хоть сколько-нибудь пострадавшим». «Было высказано много обвинений, которые совершенно ничем не обоснованы. Поэтому я ещё обращусь в прокуратуру, чтобы выяснили распространённую информацию и начали расследование о клевете», — заявил депутат.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что, на его взгляд, эта история является делом лишь семьи Маяускаса. «Исходя из того, что пока есть в общественном пространстве, я не вижу никакой правовой перспективы», — сказал глава правительства, имея в виду последствия обвинений депутата в сексуальных домогательствах.