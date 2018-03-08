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Депутат сейма Литвы, обвинённый в сексуальном домогательстве, пожалуется в прокуратуру
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Депутат сейма Литвы, обвинённый в сексуальном домогательстве, пожалуется в прокуратуру 

Парламентская газета 8 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Депутат оппозиционной фракции консерваторов Сейма Литвы, председатель парламентской Комиссии по предупреждению самоубийств и насилия Миколас Маяускас, обвинённый в сексуальных домогательствах, обратится в прокуратуру с просьбой расследовать клевету.
Об этом политик заявил в специальном пресс-релизе. Ранее обвинения в его адрес выдвинула девушка, утверждающая, что пять лет назад подверглась домогательствам со стороны депутата.
Маяускас опроверг обвинение, однако посчитал нужным приостановить членство в партии консерваторов до тех пор, «пока не будут развеяны все сомнения».
В последнее время в Литве отмечается серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами.
В подобных действиях, которые якобы имели место от пяти до десяти лет назад, обвиняют различных политиков, деятелей культуры и искусства. Некоторые из них уже были вынуждены уволиться с работы или оставить государственную службу.
Однако Маяускас твёрдо решил доказать свою невиновность и призывал «говорить всех, кто чувствует себя хоть сколько-нибудь пострадавшим». «Было высказано много обвинений, которые совершенно ничем не обоснованы. Поэтому я ещё обращусь в прокуратуру, чтобы выяснили распространённую информацию и начали расследование о клевете», — заявил депутат.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что, на его взгляд, эта история является делом лишь семьи Маяускаса. «Исходя из того, что пока есть в общественном пространстве, я не вижу никакой правовой перспективы», — сказал глава правительства, имея в виду последствия обвинений депутата в сексуальных домогательствах.
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