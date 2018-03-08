Кремлевский взгляд на Эстонию

Прямых указаний на то, как руководство России в действительности воспринимает нынешнее правительство Эстонии , в открытых источниках практически нет. Но есть косвенные индикаторы, проявляющиеся в тех СМИ, которые напрямую контролируются Кремлем. Наиболее значимым в этом смысле является российское сетевое издание и газета «Взгляд»

В августе прошлого года «Взгляд» перешел под контроль Экспертного института социальных исследований, который называют «мозговым центром» и «фабрикой мысли» Кремля. Фактически это — аналитическая структура администрации президента России под руководством Антона Вайно . Во «Взгляде» довольно часто появляются материалы, посвященные Эстонии. Возможно, внук Карла Вайно ностальгирует по своей этнической родине. Но, скорее, интерес к Эстонии обусловлен политическими расчетами кремлевской администрации.

Количество «эстонских» публикаций во «Взгляде» увеличилось после того, как правительство возглавил Юри Ратас. Примечательны заглавия этих статей: «Эстония меняет подход к русским», «Для русского меньшинства в Эстонии намечается легкая оттепель», « Таллин зондирует почву на предмет улучшения отношений с Москвой », «Пророссийская претендентка на власть в Эстонии» (это про Майлис Репс) и так далее.

В качестве комментаторов в этих статьях выступают почти исключительно члены Центристской партии. Это, например, Михаил Корб , а также, Михаил Кылварт , который во «Взгляде» был представлен как «будущий вице-премьер», надо полагать, Эстонии.

Нередко во «Взгляде» фигурирует и Яна Тоом , которая «надеется, что отношение [эстонских] властей к русскоговорящим гражданам улучшится»: «К сожалению, эти изменения будут не такими масштабными. […] Сейчас у нас нет возможности сформировать правительство исключительно из центристов». Как правило, Тоом выступает в роли знатока внешней политики Эстонии. В одной из статей она посетовала: «Эстония — маленькая страна. […] Как и другие страны Балтии, мы не можем проводить самостоятельную внешнюю политику. Первым пунктом [правительственного] коалиционного соглашения было сохранение основ внешней политики. Мне это не нравится, но не я формирую правительство».

«Нынешний состав коалиции» не нравится и Владимиру Вельману, который, приветствуя то, что «многие европейские институты давно уже давят на Эстонию в связи с проблемой неграждан», признает, что «в этой коалиции ничего не произойдет», поскольку «IRL очень жестко относится к проблеме гражданства». Тем не менее, Вельман убежден, что «какие-то варианты предоставления гражданства в облегченном порядке будут рассматриваться». «Тихо, но процесс движется», — пояснил Вельман «Взгляду».

Кроме того, Вельман не исключает, что «решения об антироссийских санкциях могут измениться». Но при этом он тоже посетовал, что «вся политика Таллинна зависит от позиции Брюсселя и Вашингтона». Тем не менее, Вельман выразил уверенность, что вскоре «антироссийская риторика» сойдет на нет: «Крупные, ответственные партии уже давно понимают, что проблему санкций надо решать, поскольку от этого страдают в том числе и наши сельхозпроизводители». Вельман не уточнил, какие партии в Эстонии, помимо, естественно, Центристской, он считает «крупными и ответственными».

В позитивном свете в публикациях «Взгляда» предстает Майлис Репс, которая, как особо подчеркивается, «выступает за добрососедские отношения с Россией». Прокремлевскую доброжелательность Репс подтвердил и Михаил Стальнухин : «Преимущество Майлис Репс состоит в том, что она прагматик, который прекрасно понимает, что безопасность Эстонии зависит от хороших отношений с Россией, и не имеет в своем багаже резких антироссийских тезисов». А в качестве критика выступил бывший директор Народного дома в Маарду, осужденный за взяточничество «руководитель антифашистского комитета Эстонии» Андрей Заренков , который поставил в вину Репс ее призыв пересмотреть договор о сотрудничестве Центристской партии с путинской «Единой Россией», а также ее нежелание «работать с представителями движения российских соотечественников в Эстонии».

Но главным героем «эстонских» статей «Взгляда» является Юри Ратас, который возглавил Центристскую партию после того, как стало ясно, что « Эдгар Сависаар в политическом смысле уже никто». И именно это позволило Центристской партии «стать влиятельной политической силой и больше не находится в изоляции». Редакция «Взгляда» не скупится на комплименты по адресу «этого относительно молодого человека» Ратаса, называя его «одним из самых ярких политиков Прибалтики», который «сумел сделать головокружительную карьеру», чему способствовало его «разностороннее образование».

Во «Взгляде» появилось несколько статей, авторы которых искали ответ на вопрос: «Так кто же он — Юри Ратас? Политик-революционер, призванный сломать русофобские практики Эстонии, или же хитрый тактик, использующий русских „втемную“?»

В этих статьях перечислялись недостатки Ратаса: «Он на все лады подчеркивал, что его кабинет не будет пророссийским», «он заявил, что Крым был оккупирован Россией, а договор, существующий у центристов с партией „Единая Россия“, не имеет значения». Кроме того, в вину Ратасу вменяется «неоднократное выражение поддержки Киеву», «подчеркивание полной лояльности к НАТО », «поддержка нынешней политики Евросоюза по отношению к России», «выступления за сохранение режима антироссийских санкций», критические высказывания в адрес России, которая «должна уважать международное право и суверенитет своих соседей».

Любопытно, что при перечислении недостатков Ратаса во «Взгляде» всплывает как бы смягчающее его вину обстоятельство в образе главы МИДа Эстонии Свена Миксера , который «выступает в поддержку санкций против России». В качестве эксперта по Миксеру был привлечен бывший активист «Ночного дозора» Сергей Чаулин : «Министр иностранных дел Свен Миксер известен как ярый „антисоветчик“, но мы надеемся, что Юри Ратас и Евгений Осиновский , будучи умными политиками, смогут хотя бы немного улучшить положение русских граждан Эстонии». Казалось бы, полная несуразица: как «ярый антисоветизм» Миксера может помешать «умным» Ратасу и Осиновскому позаботиться о «русских гражданах Эстонии»? Но логику искать здесь бессмысленно. Главное — идея, донесенная до читателей, что в нынешнем правительстве Эстонии есть «умные» политики, но есть и «антисоветские», то есть «антироссийские».

По мнению авторов «Взгляда», политических плюсов у Ратаса больше, чем минусов. Большое преимущество Ратаса заключается в том, что он «связал свою судьбу с такой специфичной политической силой, как Центристская партия», которая считается «промосковской силой». Для «Взгляда» привлекательность Центристской партии, «которая традиционно защищает интересы русскоязычного населения», состоит в том, что она была основана Эдгаром Сависааром, который «никогда не являлся националистом и достаточно либерально относился к русскому населению», а также «отстаивал необходимость нормализации отношений с Россией». Однако Сависаар был «неудобным человеком» для «эстонской правящей элиты», поэтому «центристы давно уже сидели в оппозиции» и «им прозрачно намекали, что о местах в кабинете министров не стоит даже мечтать, пока они не избавятся от Носорога». Они и избавились от «железного Эдгара», которого многие члены Центристской партии открыто начали называть «списанным игроком», «обузой» и «якорем, тянущим центристов на дно». После чего «начали продвигать именно Ратаса — тоже достаточно харизматичного, куда более молодого, а главное, не вызывавшего отторжения у других партий политика».

Российский политолог Дмитрий Ермолаев в комментарии для «Взгляда» очень высоко оценил значение замены Сависаара на Ратаса, поскольку это позволило центристам «выбраться из вечной оппозиции» и «стать главной коалиционной силой» в правительстве Эстонии.

По оценкам авторов «Взгляда», Юри Ратас может приблизить конец «русофобского периода жизни Эстонии», поскольку он «на высшем уровне бросил вызов позорному институту неграждан и вступился за права русскоязычных». Более того, «на фоне нынешнего противостояния России и Запада» Ратас совершил «первый в истории визит эстонского премьера в РФ», посетив Санкт-Петербург «именно тогда, когда политики Прибалтики стараются тотально бойкотировать Россию». Кроме этого, в позитив Ратаса записывают «послабления в деле гонений на русский язык», «подвижки по вопросу русских школ» и то, что он «завел страничку в Facebook на русском языке». А также то, что он — Ратас — публично выступил в защиту евродепутата Яны Тоом и «отверг подозрения», что она «находится под влиянием Кремля».

Авторы статей во «Взгляде» выражают надежду, что, «закрепившись во главе правительства», Ратас после парламентских выборов в 2019 году не только организует выдачу эстонских паспортов негражданам, но и откажется от «прежнего враждебного отношения к России». Эти надежды обосновываются разбором интервью Юри Ратаса для «Радио Свобода» , в котором авторы «Взгляда» обнаружили жалобы главы правительства Эстонии на то, что «его кабинет не может самостоятельно определять политику по отношению к России» и что «членство в Евросоюзе вынуждает его страну голосовать за санкции против России». Здесь, судя по всему, мы имеем дело с интерпретацией высказываний Ратаса. Но интерпретацией очень показательной.

В публикациях «Взгляда» выводы всегда делают российские политические эксперты. С учетом того, что «Взгляд» фактически является изданием администрации президента России, то эти экспертные оценки можно считать завуалированной формой изложения официальной позиции Кремля.