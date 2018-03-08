У нас общее советское прошлое

8 Марта в этом году я встречаю в Европе, точнее в Германии , где учусь. И да, я ожидала какого-то грандиозного праздника.

Международный женский день — это когда каждая женщина от мала до велика получает цветы, подарки и столь недостающее внимание. Но увы.

В Германии нет ни бегущих мужчин с охапками цветов для своих любимых, ни ярких плакатов по всему городу, ни оптовой закупки конфет для коллег, ни выходного дня.

Мои соседи по студенческому общежитию в Штутгарте даже не были в курсе, что это за праздник. На мой вопрос австралиец пожал плечами и не проявил никакого интереса, а англичанка призналась, что что-то слышала, но цветов никогда не получала.

Я уже подумала, что буду отмечать праздник в одиночестве, но встретила ее — Викторию из Латвии . Вике 21 год. И, по её словам, в Риге 8 Марта отмечается так же, как и в России . В школах мальчики — как и у нас — поздравляют одноклассниц, на работе — устраиваются фуршеты или банкеты, а дома ждёт праздничный обед. От правды не уйдёшь — у нас общее советское прошлое. Большая часть населения Латвии говорит на русском языке и имеет родственников в России. И нам с Викторией искренне жаль европеек и австралиек, у которых нет этого дня.

Возможно, что сейчас, когда многие так любят говорить о женском равенстве, праздник и превратился в пережиток. Но мне странно думать, что кто-то воспринимает знаки внимания и заботу со стороны мужчин как намек на нашу слабость. По мне — так это даже приятно. Поэтому в этот день мы с Викторией поднимаем бокал за всех женщин! С праздником!