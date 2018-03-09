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Папа Римский Франциск посетит Латвию в сентябре
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Папа Римский Франциск посетит Латвию в сентябре 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Седмица.Ru
РИГА, 9 мар — РИА Новости. Папа Римский Франциск посетит Латвию с визитом 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел страны.
"Глава католической церкви прибудет в Латвию по приглашению президента Раймонда Вейониса. В рамках визита папа Франциск встретится с Вейонисом, другими официальными лицами и представителями общественности, а также примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы", — сообщили в пресс-службе МИД.
Планируется, что папа будет участвовать в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.
Папа Франциск посетит также Литву и Эстонию. Его визит в страны Балтии пройдет с 22 по 25 сентября.
Первым папой Римским, который посетил Латвию, был Иоанн Павел II — его визит состоялся 8 сентября 1993 года.
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