Папа Римский Франциск посетит Латвию в сентябре 

РИГА, 9 мар — РИА Новости. Папа Римский Франциск посетит Латвию с визитом 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел страны.
"Глава католической церкви прибудет в Латвию по приглашению президента Раймонда Вейониса. В рамках визита папа Франциск встретится с Вейонисом, другими официальными лицами и представителями общественности, а также примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы", — сообщили в пресс-службе МИД.
Планируется, что папа будет участвовать в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.
Первым папой Римским, который посетил Латвию, был Иоанн Павел II — его визит состоялся 8 сентября 1993 года.