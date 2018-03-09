Папа Римский Франциск посетит Латвию в сентябре

"Глава католической церкви прибудет в Латвию по приглашению президента Раймонда Вейониса . В рамках визита папа Франциск встретится с Вейонисом, другими официальными лицами и представителями общественности, а также примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы", — сообщили в пресс-службе МИД.

Планируется, что папа будет участвовать в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.

Папа Франциск посетит также Литву Эстонию . Его визит в страны Балтии пройдет с 22 по 25 сентября.

Первым папой Римским, который посетил Латвию, был Иоанн Павел II — его визит состоялся 8 сентября 1993 года.