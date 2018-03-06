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Президент Литвы призвала сейм прийти к новому соглашению по финансированию обороны
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Президент Литвы призвала сейм прийти к новому соглашению по финансированию обороны 

Парламентская газета 6 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала партии, входящие в сейм республики, прийти к новому соглашению по финансированию обороны, чтобы увеличить военные расходы.
«Я считаю, что стоит вернуться к вопросу соглашения политических партий об обеспечении финансирования обороны», — сказала Даля Грибаускайте.
По её словам, Литва будет продолжать модернизацию армии, развивать военную инфраструктуру, поскольку от соседних стран исходит существенная угроза, в первую очередь — от России.
«Мы знаем и слышим заявления руководителей соседних стран, мы видим дислокацию «Искандеров» в Калининграде, то, что происходит у наших границ», — заявила она.
Ранее партии сейма Литвы заключили два соглашения. Первое предусматривало достижение «натовского стандарта» расходов на оборону в 2 процента ВВП к 2020 году.
В новом соглашении дату изменили, поставив такую цель на 2018 год. В соответствии с документом, оборонные расходы в Литве составят 873 миллиона евро в текущем году.
Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагал в ближайшее время довести военные расходы до 2,5 процента ВВП, но Даля Грибаускайте сказала, что главное — достичь «натовского стандарта», а дальнейший рост будет определяться состоянием экономики.
Видимо, момент дальнейшего увеличения расходов, по мнению президента, наступил, хотя она пока не называет новые цифры. Глава Литвы по-прежнему говорит об угрозе, якобы исходящей от России.
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