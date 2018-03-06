В Литве из-за подозрений в коррупции ушла в отставку министр юстиции

ВИЛЬНЮС , 6 марта. / ТАСС /. Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте объявила во вторник после встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом об уходе в отставку.

"Полагаю, что в сложившейся ситуации мне лучше уйти", — сказала она журналистам. По словам Вайнюте, решение она приняла самостоятельно, без давления со стороны главы правительства. «Видимо, министерство должен возглавлять более сильный человек, который обеспечит решительный ход необходимых реформ», — сказала она.

Отставка Вайнюте стала результатом скандала с подозрениями в коррупции. Сотрудники аудита минюста публично упрекнули руководство ведомства в попытках помешать проведению мероприятий финансового контроля в департаменте учреждений заключения. Президент Даля Грибаускайте заявила, что Вайнюте не контролирует ситуацию в министерстве.

Как отметила пресс-служба главы правительства, никаких данных о связях подавшей в отставку Вайнюте с возможными проявлениями коррупции в департаменте учреждений заключения нет.