Паны дерутся — у холопов чубы трещат!

Период, когда в мире границы исчезали, похоже, подошел к концу. В большой политике пошла мода на строительство стен и заборов. В воздухе разлито недоверие, большие геополитические игроки делают ставку на свои силы, вооружаются и требуют лояльности от игроков поменьше. Один из таких больших заборов строится на восточной границе Евросоюза Латвии это грозит большими неприятностями.

События последних дней сделали очевидным то, что Латвия очутилась между двух огней действий геополитических соперников — США России . Это отразится на двух важных отраслях латвийской экономики — транзите и банковском секторе.

Часть латвийского банковского сектора уже более четверти века работает с российскими клиентами и служит переходником между российским бизнесом и европейской экономикой. Это ни для кого не был секрет. Ответ на вопрос, почему именно сейчас американские власти решили положить этому конец, надо искать в большой политике. Судя по всему, это лишь один из эпизодов действий американских властей по изоляции экономической элиты России.

Скандал с банком ABLV — видимая часть зачистки, которая проводится в финансовом секторе Латвии. В Латвии банки, которые в основном обслуживают нерезидентов, бизнес и граждан из стран бывшего СССР, еще задолго до скандала с ABLV попали под каток внимания финансовых служб США. Это сразу активизировало Латвийскую комиссию рынка финансов и капитала, которая в своем желании угодить, явно переусердствовала в своих требованиях. Кроме того банки, работающие с нерезидентами, должны были пройти дорогостоящую проверку американскими аудиторскими фирмами. Результат такого повышенного внимания — они вынуждены отказывать в обслуживании значительной части своих клиентов как обоснованно, так и необоснованно.

По данным латвийского регулятора, идет массовый отток вкладов нерезидентов из латвийских банков, а прибыль таких банков в прошлом существенно упала, что ставит под вопрос десятками лет практиковавшуюся модель работы этих банков. Это означает, что часть банков, работающих с нерезидентами, могут быть в скором времени закрыты или превратиться в небольших карликов. Количество латвийских банков может сократиться с 22 до десятка. Для обслуживания местного бизнеса больше не требуется.

При всей проблемности нерезидентского банковского бизнеса, в Латвию он приносил деньги и бизнес. Это и рабочие места, отчисления в госбюджет, инвестиции в другие секторы латвийской экономики. Банковский сектор давал экономии ежегодно до 1,5 процента роста ВВП. Депозиты нерезидентов равняются почти 13 миллиардам евро. Теперь эти деньги из Латвии уйдут, что неизбежно отразится на нашей экономике.

Позиция правительства напоминает реакцию амебы во время опасности. Ни одной попытки сказать: «Постойте! Давайте разберемся по пунктам», только полная готовность служить. Теперь поставим себя на место потенциальных инвесторов в Латвийскую экономику. Сейчас подан четкий сигнал, что латвийские власти ни свой латвийский бизнес, ни иностранных инвесторов защищать от наездов не намерены. Поэтому многие инвесторы, которые уже вложились в латвийскую экономику или только собирались, сделают выводы.

Выводы делают не только частные инвесторы. В последнее время происходит резкое падение российского транзита через латвийские порты. Россия не хочет, чтобы жизненно важный транзит зависел от властей страны, которая так рьяно выполняет приказы американцев. Поэтому даже в ущерб сиюминутным экономическим соображениям в ускоренном порядке переориентируются потоки транзита в российские порты. Оборот рижского порта в прошлом году упал на 9.2 процента, а объем перевозок по латвийским железным дорогам сократился до самого низкого уровня за последние 15 лет.

Последствия ударов по этим двум секторам латвийской экономики пока не так видны лишь из-за благоприятной внешней конъюнктуры. Однако мы все помним, что когда попутный ветер для латвийской экономики сменяется лобовым, это обнажает скрытые проблемы и приводит к жесточайшему кризису. Это только вопрос времени. Поэтому не стоит помогать в строительстве Берлинской стены на восточной границе. Под заборами сами знаете кто живет.