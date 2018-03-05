Ещё
Швыдкой: запрет преподавания на русском в Латвии вызывает отторжение русского сообщества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

Швыдкой: запрет преподавания на русском в Латвии вызывает отторжение русского сообщества 

ТАСС 5 марта 2018
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Запрет на преподавание в латвийских школах на русском языке вызывает отторжение местного русского населения. Об этом в понедельник заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на международном форуме «Вместе с Россией».
"В Латвии русский мир — очень активный мир. Очень консолидированный мир, мир, который постоянно находится в стадии борьбы за русский язык в школе. Недавние события показали, что эта тема по-прежнему очень жестко ставится латышскими властями и вызывает огромное отторжение и напряжение в русском сообществе", — отметил Швыдкой.
1 марта парламент Латвии отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения и за сохранение билингвального образования, под которой ранее подписались свыше 14 тыс. жителей страны. Сбор подписей под петицией за сохранение билингвального образования стартовал в Латвии в конце октября прошлого года.
В конце февраля митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения собрал в одном из центральных рижских парков около 3 тыс. участников.
Ранее парламент Латвии в первом чтении из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.
Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы». Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.
Русскоязычные жители Латвии составляют около 40% населения страны.
ТАСС: последние новости
Папа Римский: спорт строит мосты между враждующими странами Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции Защитники русских школ Латвии готовят новые акции протеста против реформы образования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму181
Мясорубка в Гудаури24
В ООН сорвали выступление России260
Третья мировая война наступила для Климкина84
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям196
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение