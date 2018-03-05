Швыдкой: запрет преподавания на русском в Латвии вызывает отторжение русского сообщества

МОСКВА , 5 марта. / ТАСС /. Запрет на преподавание в латвийских школах на русском языке вызывает отторжение местного русского населения. Об этом в понедельник заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на международном форуме «Вместе с Россией ».

"В Латвии русский мир — очень активный мир. Очень консолидированный мир, мир, который постоянно находится в стадии борьбы за русский язык в школе. Недавние события показали, что эта тема по-прежнему очень жестко ставится латышскими властями и вызывает огромное отторжение и напряжение в русском сообществе", — отметил Швыдкой.

1 марта парламент Латвии отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения и за сохранение билингвального образования, под которой ранее подписались свыше 14 тыс. жителей страны. Сбор подписей под петицией за сохранение билингвального образования стартовал в Латвии в конце октября прошлого года.

В конце февраля митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения собрал в одном из центральных рижских парков около 3 тыс. участников.

Ранее парламент Латвии в первом чтении из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.

Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы». Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Русскоязычные жители Латвии составляют около 40% населения страны.