Глава МВД Литвы сообщил о чиновниках, которые способствуют «фиктивной миграции»

На заседании Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне выяснилось, что в республике существует так называемая «фиктивная миграция», которой способствуют местные чиновники.

Речь идёт о проникновении в Литву лиц, которые попадают в страну вопреки порядку, законам, ограничивающим миграцию, например, с использованием справок о несуществующем бизнесе, который якобы успешно ведётся. Выяснилось, что помогают таким лицам работники миграционной системы. О вознаграждении за такие преступные действия пока ничего не сообщают.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сообщил парламентариям о секретной справке, в которой фигурируют имена чиновников из системы миграции, помогавших осуществлять «фиктивную миграцию».

Председатель комитета Витатутас Бакас заявил: если бы не такая нелегальная помощь, то некоторые иностранцы «легально не попали бы в страну либо у них были бы большие проблемы».

Политик пообещал рассмотреть на весенней сессии сейма законопроекты, ограничивающие нелегальный приезд в Литву, особенно с использованием документов о несуществующем бизнесе — это, как говорится в сообщении, одна из распространённых схем «фиктивной миграции».