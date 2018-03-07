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Глава МВД Литвы сообщил о чиновниках, которые способствуют «фиктивной миграции»
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Глава МВД Литвы сообщил о чиновниках, которые способствуют «фиктивной миграции» 

Парламентская газета 7 марта 2018
Фото: Парламентская газета
На заседании Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне выяснилось, что в республике существует так называемая «фиктивная миграция», которой способствуют местные чиновники.
Речь идёт о проникновении в Литву лиц, которые попадают в страну вопреки порядку, законам, ограничивающим миграцию, например, с использованием справок о несуществующем бизнесе, который якобы успешно ведётся. Выяснилось, что помогают таким лицам работники миграционной системы. О вознаграждении за такие преступные действия пока ничего не сообщают.
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сообщил парламентариям о секретной справке, в которой фигурируют имена чиновников из системы миграции, помогавших осуществлять «фиктивную миграцию».
Председатель комитета Витатутас Бакас заявил: если бы не такая нелегальная помощь, то некоторые иностранцы «легально не попали бы в страну либо у них были бы большие проблемы».
Политик пообещал рассмотреть на весенней сессии сейма законопроекты, ограничивающие нелегальный приезд в Литву, особенно с использованием документов о несуществующем бизнесе — это, как говорится в сообщении, одна из распространённых схем «фиктивной миграции».
Рассмотрение вопроса совпало с планами МВД реформировать миграционную систему. Из-за большого количества претензий к ней ведомство предлагает создать миграционную службу, в которую входили бы нынешний Департамент миграции, структуры полиции и погранохраны.
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