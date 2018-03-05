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Минобрнауки пообещало бороться за образование на русском языке в Латвии
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Минобрнауки пообещало бороться за образование на русском языке в Латвии 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ сделает все возможное для обеспечения прав русскоговорящего населения Латвии на получение образования на русском языке, заявил замминистра образования и науки Павел Зенькович на форуме «Вместе с Россией».
"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить в данном случае образование, защиту прав и так далее. Пока в Латвии будут жить наши соотечественники, мы будем делать все от нас зависящее и все возможное у рамках тех возможностей, которые у нас есть для того, чтобы по крайней мере они могли тем или иным способом учить русский язык, соприкасаться с русской культурой и иметь возможность поступать в российские вузы", — сказал Зенькович.
Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее заявляла в интервью РИА Новости, что новый закон об образовании в Латвии нарушает право национальных меньшинств на обучение на русском языке и не соответствует задачам Европейской комиссии по борьбе с расизмом.
В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
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