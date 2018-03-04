Русские и немцы готовят страшное оружие против Литвы

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас обнаружил щупальца Кремля прямо в ядерном сердце своей страны — на Игналинской АЭС, которую с 2010 года выводят из эксплуатации, и призвал избавиться от них.

Щупальца, считает он, распустила германская инжиниринговая компания NUKEM Technologies GmbH, специализирующаяся на оказании услуг в области обращения с радиоактивными отходами (РАО), на строительстве контейнерных хранилищ для отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов и изготовлении спецкорпусов по переработке и хранению твердых радиоактивных отходов.

Бангладеш, Болгарии, Вьетнаме, Иране, Китае, Словакии, Турции, Финляндии, Ну так вот: оказывается, акции германской фирмы принадлежат российскому акционерному обществу «Атомстройэкспорт», строящему АЭС по всему миру — в Армении Египте , Индии, Иордании Чехии , и что особенно страшно — в Белоруссии

От Белорусской АЭС литовскую элиту тошнит так, как будто та источает смертельную дозу радиации прямо на Вильнюс , находящийся в 50 км от стройки, хотя станция вступит в строй только в следующем году, а МАГАТЭ твердит о ее безопасности. А вот в Литве считают, что она заведомо опасна. Страны — члены ЕС , которых Вильнюс уговаривает бойкотировать Белорусскую АЭС, беспокоятся о ее безопасности, но не ахают вместе с Литвой, а собираются сотрудничать с белорусами в области атомной энергетики. Даже латыши.

Эстония и Литовцам обидно: свою Игналинскую АЭС они остановили и разбирают по требованию Еврокомиссии , якобы испугавшейся «чернобыльских реакторов» станции, Вильнюс хотел построить вместо нее новую АЭС по проекту японцев-американцев с использованием фукусимского реактора, но Латвия Польша в итоге не поддержали, а своих денег у Вильнюса на это нет. А тут еще Батька взялся «выкобениваться», строит свою АЭС и нагло предлагает Литве участвовать в проекте. Вот Вильнюс и пытается навести ужас на Европу, хотя такой же проект, как в Белоруссии, — на стадии переговоров, проектирования и строительства в Армении, Бангладеш, Вьетнаме, Египте, Индии, Иране, Китае, Чехословакии, Турции, Финляндии, и ни одно из этих государств не гневается на будущие АЭС якобы «опасного» проекта.

Но что еще страшнее для Литвы: главными акционерами «Атомстройэкспорта», запустившего щупальца в Литву через немцев, являются «Росатом» (78,5362% акций), ОАО «Газпромбанк» (10,6989%)! Тут тебе полный набор кошмаров для литовской элиты. «Росатом» в Литве ассоциируется с политической атомной бомбой — из-за публичной попытки привлечь его инвестиции в Литву слетел с должности вице-спикер Сейма Миндаугас Бастис, ему готовится импичмент, а парламент теперь ищет других врагов государства, которые пытаются затащить Литву в объятия российских стратегических компаний. Ну а участие «Газпромбанка» — повод вообще поседеть. Мало того, что Литва, даже построив терминал сжиженного газа в Клайпеде и получая голубое топливо из Норвегии США , так и не смогла избавиться от «Газпрома» , вернувшего себе 60% литовского рынка, так еще «Газпром» запустил свои финансовые щупальца через германскую инжиниринговую компанию.

И вот Витаутас Бакас требует: Nukem не должна участвовать в закрытии Игналинской АЭС. И мстительно констатирует: «Я с трудом себе представляю, как Nukem может продолжать работать в Литве с нашими стратегическими объектами». Ха, все-таки представляет, пусть и с трудом.

Ну и какой же стратегический объект — Игналинская АЭС? Она умерла, ее потихоньку разбирают, чтобы в 2038 году разбить на ее месте зеленую лужайку. Да и все перечисленные выше «секреты» акционеров германской инжиниринговой компании Nukem Technologies GmbH всегда были известны и, между прочим, находятся в открытом доступе. И спохватился главный парламентский специалист по национальной безопасности что-то поздновато. Немцы уже построили временное хранилище для отработанного ядерного топлива Игналинской АЭС, что уж теперь кулаками махать? Ну, есть еще работы, ну так поищите другого исполнителя. Правда, без криков и «разоблачений» руководство Литвы не похвалит за патриотическую бдительность.

Ну и еще Витаутас Бакас нашел такой «компромат»: мол, хранилище построено на несколько лет позже запланированного. Так все работы на Игналинской АЭС застряли на несколько лет: то ли от того, что опыта остановки и выведения из строя таких объектов нет. То ли из-за кадровой чехарды — руководство выводимой из эксплуатации Игналинской АЭС не раз менялось. То ли из-за его коррупции — в суд передано уголовное дело бывших руководителей станции, организовавших аукцион по продаже медных трубок, победитель которого, по версии следствия, был известен заранее. Прокуратура утверждает: в процессе демонтажа оборудования руководители недействующей Игналинской АЭС — Дарюс Янулявичюс, Освальдас Чюкшис, а также бывший начальник коммерческого отдела станции Лаурас Пуслис и еще три работника организовали аукцион по продаже радиоактивных медных трубок на 1,564 миллиона евро. Победителем, кстати, стала некая немецкая фирма. По данным литовской службы спецрасследований, она получила право купить 2 тысячи тонн трубок по 781,9 евро за тонну, в то время как на рынке тонна чистой меди стоила в тот момент около 3,8 тысячи евро. Бывшим руководителям АЭС предъявлен иск на 1,5 миллиона евро, а аукцион предложено считать недействительным.

Еще Бакас, рассуждая о компании Nukem, нашел и такой «компромат»: «Очевидно, что работы этой компании излучают не самую лучшую энергию: все время имеется напряжение, какие-то непрозрачные процессы, в обществе разгораются страсти, людей сталкивают между собой, заводят дела…» И обратил внимание на замечание Палаты аудита: почему процесс закрытия подорожал на 1 миллиард евро. По данным министерства энергетики Литвы, на закрытие Игналинской АЭС нужно еще почти 1,6 миллиарда евро.

Но при чем тут германская компания? Как она могла влиять на страсти и интриги на станции? Да и ее работы тут обошлись всего лишь в 193,5 миллиона евро. Ну никак это на 1 миллиард не тянет. Зато обличение звучит патриотично! Ну ясно же: враги прокрались и на Игналинскую АЭС!

Непонятно, почему их не обнаружили на других объектах в других странах, где успешно закончила проекты NUKEM Technologies GmbH. Речь о строительстве контейнерного хранилища ОЯТ реакторов ВВЭР-440 на площадке АЭС «Козлодуй» (Болгария), строительстве центра по переработке РАО на АЭС «Богунице» (Словакия), строительстве комплексов по переработке РАО на Балаковской и Ленинградской АЭС, строительстве комплекса по переработке и хранению твердых РАО на Чернобыльской АЭС.