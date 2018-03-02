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В Эстонии появится Центр по исследованию преступлений коммунизма
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В Эстонии появится Центр по исследованию преступлений коммунизма 

Парламентская газета 2 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Таллине откроют Центр по исследованию преступлений коммунизма, а также музей «красного террора».
В качестве учредителя выступает Эстонский институт исторической памяти при посредничестве аналогичных организаций Польши, Латвии и Литвы.
В настоящее время музеев террора — рассказывающих о том, как пособники нацистов в Латвии, Литве и Эстонии почти поголовно уничтожили еврейское население и расстреливали партизан и военнопленных — ни в одной из этих республик нет, как нет и Центра по изучению преступлений пособников нацистов.
Пресс-секретарь Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Моника Каряняускайте сообщила, что Вильнюс намерен принять участие как в научной деятельности центра, так и в создании музея. Этот литовский центр как раз и изучает «преступления коммунизма», разоблачает бывших «агентов КГБ».
По мнению наблюдателей, эстонский центр создаётся в целях антироссийской пропаганды.
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