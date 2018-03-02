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Полиция начала проверку возможного вмешательства в дела координатора Rail Baltica
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Полиция начала проверку возможного вмешательства в дела координатора Rail Baltica 

РЖД-Партнер 2 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии начало ведомственную проверку по факту публичных высказываний председателя правления RB Rail Байбы Рубесы, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Госполиции Гиты Гжибовски.
Проверка начата по заявлению некоего лица. По ее результатам будет принято решение о том, нужно ли заводить уголовное дело.
Напомним, что в правлении компании RB Rail, реализующей амбициозный проект по созданию трансбалтийской железнодорожной линии Rail Baltica, — кризис. На последнем собрании акционеров две из трех стран — Литва и Эстония — выразили недоверие главе RB Rail Б. Рубесе. В ответ она вынесла сор из избы и добилась реакции Еврокомиссии. В чем суть конфликта и как он отразится на строительстве Rail Baltica (спойлер — проект может провалиться) — в нашем подробном материале.
В интервью журналу Ir Б. Рубеса пояснила, что, по ее мнению, формально закон не был нарушен, поэтому сама она не стала обращаться в правоохранительные органы. Однако теперь правоохранительные органы решили иначе.
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