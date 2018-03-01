Шеф латвийской разведки возмутился контактами главы Центробанка с россиянами

Главным «компроматом» стала фотография, на которой Римшевич изображён в компании с Дмитрием Пильщиковым , которого местные СМИ называют главой одного из научно-исследовательских институтов, связанного с российскими военными структурами.

Масла в огонь подлило Associated Press , сообщив, будто глава латвийского Центробанка с 2010 года побывал в России как минимум восемь раз. В 2010 году, по данным агентства, он поехал в РФ на охоту, о чём якобы и свидетельствует фотография с Пильщиковым.

Сам Римшевич уверяет, что был в России лишь дважды и участвовал только в рыбалке.

Майзитис в этой связи обратил внимание на отсутствие сведений о рыбалке главы Банка Латвии на Дальнем Востоке России, поэтому теперь «господину Римшевичу придётся ответить на очень многие вопросы». Шеф латвийской разведки напомнил, что Илмар Римшевич обладает статусом, дающим доступ к государственной тайне.