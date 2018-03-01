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Шеф латвийской разведки возмутился контактами главы Центробанка с россиянами
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Шеф латвийской разведки возмутился контактами главы Центробанка с россиянами 

Парламентская газета 1 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Шеф Бюро по защите Конституции Янис Майзитис возмущён контактами главы Банка Латвии Илмара Римшевича с россиянами.
Главным «компроматом» стала фотография, на которой Римшевич изображён в компании с Дмитрием Пильщиковым, которого местные СМИ называют главой одного из научно-исследовательских институтов, связанного с российскими военными структурами.
Масла в огонь подлило Associated Press, сообщив, будто глава латвийского Центробанка с 2010 года побывал в России как минимум восемь раз. В 2010 году, по данным агентства, он поехал в РФ на охоту, о чём якобы и свидетельствует фотография с Пильщиковым.
Сам Римшевич уверяет, что был в России лишь дважды и участвовал только в рыбалке.
Майзитис в этой связи обратил внимание на отсутствие сведений о рыбалке главы Банка Латвии на Дальнем Востоке России, поэтому теперь «господину Римшевичу придётся ответить на очень многие вопросы». Шеф латвийской разведки напомнил, что Илмар Римшевич обладает статусом, дающим доступ к государственной тайне.
Ранее «Парламентская газета» писала, что против главы Банка Латвии заведено дело по подозрению в получении взятки размером не менее 100 тысяч евро. Римшевич категорически отрицает свою вину.
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