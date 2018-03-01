Kaspersky Lab допустила подачу иска к властям Литвы 

"На следующий день после того, как правительство Литвы объявило о том, что наше программное обеспечение использоваться не будет, мы обратились в литовское министерство обороны с письмом, но ответа не получили", — сказал он, обратив внимание на то, что компания "Лаборатория Касперского" готова к диалогу.

Он отметил, что реакции от литовских структур на запросы компании в отношении ограничения использования ее программного обеспечения до сих пор не было.