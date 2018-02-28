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В Литве не желают сотрудничать с германской компанией из-за её связи с «Росатомом»
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Умер Александр Павловский

В Литве не желают сотрудничать с германской компанией из-за её связи с «Росатомом» 

Парламентская газета 28 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас выступил против участия германской компании NUKEM Technologies GmbH в работах по закрытию Игналинской АЭС из-за ее связи с «Росатомом».
В настоящее время NUKEM Technologies осуществляет строительство контейнерного хранилища для отработанного ядерного топлива реакторов РБМК-1500 и изготавливает спецкорпуса по переработке и хранению твердых радиоактивных отходов.
Недовольство Бакаса вызвал тот факт, что в германской компании есть российский капитал. По его мнению, «Росатом», владеющий акциями NUKEM Technologies, — «по сути, та компания, которую используют в политических целях», осуществляя интервенцию в политическую систему Литвы.
Вильнюс стремится дистанцироваться от сотрудничества с любыми крупными компаниями России, якобы желающими влиять на политику республики.
В этой связи Витаутас Бакас призвал расторгнуть договор с NUKEM Technologies. Сделать это, по его словам, позволит принятый недавно закон о деятельности стратегических компаний в Литве, направленный на «защиту стратегических объектов от подрядчиков, вызывающих сомнения».
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