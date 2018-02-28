Танцевальный коллектив зюзинской школы успешно выступил на различных соревнованиях

Недавно ученики школы № 554, которые занимаются в танцевальном коллективе Young Nation, приняли участие сразу в нескольких мероприятиях: в кубке Литвы и Чемпионате Москвы

В школе № 554 организовали танцевальный коллектив «YoungNation» (хип-хоп), где учащиеся учатся владеть своим телом и танцевать в различных техниках. Ребята, которые занимаются в нем, часто выступают в различных соревнованиях, баттлах и городских мероприятиях.

В Литве одна участница коллектива стала финалисткой в номинации юниоры, другая — в номинации взрослые.

Затем прошел Чемпионат Москвы, в котором танцоры показали достойный уровень в сольных выступлениях и даже двое ребят стали финалистами.