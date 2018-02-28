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Танцевальный коллектив зюзинской школы успешно выступил на различных соревнованиях
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Танцевальный коллектив зюзинской школы успешно выступил на различных соревнованиях 

Каховка 28 февраля 2018
Фото: Каховка
Недавно ученики школы № 554, которые занимаются в танцевальном коллективе Young Nation, приняли участие сразу в нескольких мероприятиях: в кубке Литвы и Чемпионате Москвы.
В школе № 554 организовали танцевальный коллектив «YoungNation» (хип-хоп), где учащиеся учатся владеть своим телом и танцевать в различных техниках. Ребята, которые занимаются в нем, часто выступают в различных соревнованиях, баттлах и городских мероприятиях.
В Литве одна участница коллектива стала финалисткой в номинации юниоры, другая — в номинации взрослые.
Затем прошел Чемпионат Москвы, в котором танцоры показали достойный уровень в сольных выступлениях и даже двое ребят стали финалистами.
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