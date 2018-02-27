Ядерное топливо выгружено из реакторов Игналинской АЭС

В реакторах Игналинской АЭС, остановленной в начале 2010 года по требованию Еврокомиссии якобы из-за «чернобыльских реакторов», полностью выгружено ядерное топливо.

На самом деле после аварии на Чернобыльской АЭС управление реакторами на Игналинской АЭС было модернизировано, и МАГАТЭ признало станцию безопасной.

Агентство BNS, которое сообщило о завершении выгрузки ядерного топлива из реакторов литовской станции, приводит слова специалиста по связям Игналинской АЭС Ины Даукшене, которая утверждает: «Мы всё сделали на пятнадцать месяцев раньше».

Опыт выведения АЭС их эксплуатации уникален, и всё, что делают атомщики Литвы , происходит впервые. Полностью работы планируется закончить в 2038 году. На месте станции должна появиться полоса из зелёных насаждений.

По подсчётам министерства энергетики Литвы, на закрытие Игналинской АЭС в настоящее время не хватает около 1,6 млрд евро. Средства обещала выделить Еврокомиссия.