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Ядерное топливо выгружено из реакторов Игналинской АЭС
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Ядерное топливо выгружено из реакторов Игналинской АЭС 

Парламентская газета 27 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
В реакторах Игналинской АЭС, остановленной в начале 2010 года по требованию Еврокомиссии якобы из-за «чернобыльских реакторов», полностью выгружено ядерное топливо.
На самом деле после аварии на Чернобыльской АЭС управление реакторами на Игналинской АЭС было модернизировано, и МАГАТЭ признало станцию безопасной.
Агентство BNS, которое сообщило о завершении выгрузки ядерного топлива из реакторов литовской станции, приводит слова специалиста по связям Игналинской АЭС Ины Даукшене, которая утверждает: «Мы всё сделали на пятнадцать месяцев раньше».
Опыт выведения АЭС их эксплуатации уникален, и всё, что делают атомщики Литвы, происходит впервые. Полностью работы планируется закончить в 2038 году. На месте станции должна появиться полоса из зелёных насаждений.
По подсчётам министерства энергетики Литвы, на закрытие Игналинской АЭС в настоящее время не хватает около 1,6 млрд евро. Средства обещала выделить Еврокомиссия.
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