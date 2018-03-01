В Польше потребовали остановить снос советских памятников

Польше прошел международный круглый стол под названием «Требование к польским властям остановить снос памятников советским воинам», в котором принял участие и корреспондент «РГ».

Организаторы мероприятия намерены вручить официальную петицию представителю польского правительства. Круглый стол прошел в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, в городе Лидзбарк-Варминьский, где на прошлой неделе, во исполнение закона о декоммунизации, был демонтирован Памятник благодарности Красной Армии.

Литвы, Эстонии и Это был ближайший к России монумент памяти павшим, всего около 30 километров от границы с Калининградской областью . Поэтому неудивительно, что среди участников круглого стола, съехавшихся со всех уголков Польши, а также из Латвии Беларуси , самой многочисленной делегацией были представители калининградских общественных организаций, которые целиком подписались под словами о «крайнем вреде войны с памятниками тем солдатам, которые уже не могут защитить себя».

Российский консул в Гданьске Ванда Калюжная сообщила собравшимся, что только в четырех ближайших воеводствах сосредоточено 135 памятных мест, и многие жители Польши, готовые их защищать, обращаются в Посольство РФ, хотя и боятся открыто проявлять свою гражданскую позицию.

Между тем, организатор круглого стола, руководитель уже известного в России Содружества «Курск» Ежи Тыц уверен в обратном. Он и его сподвижники, начиная с 2013 года, восстановили на территории Польши около 40 военных памятников, и они считают себя «бойцами за мир, чье оружие — отвага и правда».

— Народ и власти Польши говорят на разных языках. Поэтому мы и собрались здесь, чтобы показать позицию тех людей, которые хотят сохранить памятники, — заявил Ежи Тыц.

При этом «Курск» не одинок в своей борьбе. Например, активисты польского города Катовице , где на ограждении кладбища погибших солдат уничтожили советскую символику, добились от Совета охраны памяти борьбы и мученичества письменного признания того, что «звезда является приемлемым символом, идентифицирующим солдат Красной Армии».

Впрочем, жители другого городка — Мендзыжече, спасая памятник и не надеясь на бумаги, как раз звезду на каске советского солдата замаскировали польской символикой — орлом. А в Миколине, где еще во время войны, сразу после форсирования Одера был выстроен величественный мемориал павшим, местные жители недавно установили православный крест. Они уверены, что он не только сохранит память павших, но вернет ее живым.