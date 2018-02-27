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В сейме Латвии отказались считать православное Рождество выходным
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В сейме Латвии отказались считать православное Рождество выходным 

Парламентская газета 27 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам 27 февраля не поддержала законопроект об объявлении выходного дня в православное Рождество.
Такое предложение ещё в 2003 году озвучивали представители партии «За права человека в единой Латвии». После того как эта политическая организация перестала быть парламентской, идею стали продвигать члены оппозиционной фракции социал-демократической партии «Согласие», выступив с ней в 2014 году. С этого времени данный вопрос обсуждался на уровне парламентских комиссий.
За предоставление выходного дня в православное Рождество выступал архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич. В интервью агентству LETA он отметил: «Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать (эту дату. — Прим. ред.). Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной».
В Комиссии по правам человека и общественным делам не приняли во внимание ни аргументы «Согласия», ни слова архиепископа.
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