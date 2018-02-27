Ещё
Эксперт рассказал о возможной «экономической катастрофе» в прибалтийских странах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о возможной «экономической катастрофе» в прибалтийских странах 

Парламентская газета 27 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Синхронизация электросетей Латвии, Литвы, Эстонии и стран Евросоюза приведёт прибалтийские государства к экономической катастрофе и недостатку доступных мощностей вследствие их подорожания, заявил IReactor экономист, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ Владислав Гинько.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с главой Польши Анджеем Дудой вопросы энергетического сотрудничества и реализацию совместных проектов в этой отрасли. По информации пресс-службы президентского дворца, страны Балтии и Европы намерены до июня 2018 года заключить соглашение о синхронизации электросетей. Обсуждение проекта ведут представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Еврокомиссии.
«Евросоюз спонсирует энергетическую политику стран Прибалтики, которая приведёт их к экономической катастрофе и нехватке доступных мощностей — не в физическом смысле, а в экономическом», — считает Гинько.
По его словам, выход из энергокольца приведёт к росту стоимости энергии на оптовом рынке Литвы, Латвии и Эстонии в 2-2,5 раза. В сезон цены будут расти, а тарифы на электроэнергию с фиксированной стоимостью будут либо слишком высокими для конечного потребителя, либо станут вовсе недоступны. Перечисленные факторы могут негативно отразиться на инвестиционной привлекательности балтийских стран и привести к сокращению рабочих мест и росту безработицы, резюмировал экономист.
Парламентская газета: последние новости
Литовская оппозиция собирает подписи за досрочные выборы сейма Прибалтийские премьеры защищают Польшу от Евросоюза Брат президента Эстонии осудил выпад Партии реформ в адрес центристов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму189
Мясорубка в Гудаури25
В ООН сорвали выступление России260
Третья мировая война наступила для Климкина91
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям196
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение