Эксперт рассказал о возможной «экономической катастрофе» в прибалтийских странах

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с главой Польши Анджеем Дудой вопросы энергетического сотрудничества и реализацию совместных проектов в этой отрасли. По информации пресс-службы президентского дворца, страны Балтии и Европы намерены до июня 2018 года заключить соглашение о синхронизации электросетей. Обсуждение проекта ведут представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Еврокомиссии

«Евросоюз спонсирует энергетическую политику стран Прибалтики, которая приведёт их к экономической катастрофе и нехватке доступных мощностей — не в физическом смысле, а в экономическом», — считает Гинько.

По его словам, выход из энергокольца приведёт к росту стоимости энергии на оптовом рынке Литвы, Латвии и Эстонии в 2-2,5 раза. В сезон цены будут расти, а тарифы на электроэнергию с фиксированной стоимостью будут либо слишком высокими для конечного потребителя, либо станут вовсе недоступны. Перечисленные факторы могут негативно отразиться на инвестиционной привлекательности балтийских стран и привести к сокращению рабочих мест и росту безработицы, резюмировал экономист.